Llega una misión del FMI, y Guzmán le pedirá no pagar nada durante 4 años y medio

En la antesala de la llegada de la misión del FMI a nuestro país, Argentina buscará en las próximas negociaciones un programa de facilidades extendidas (EFF) para renegociar su deuda por unos 44.000 millones de dólares, acordada en 2018. Así lo confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una rueda de prensa.

Una misión del organismo llegará este martes a Buenos Aires para iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo con el Gobierno. En diálogo con la agencia Reuters, Guzmán sostuvo: “El programa de facilidades extendidas da un periodo de repago del capital en cuotas entre el año 4 y medio y el año 10”. Al mismo tiempo, agregó que “el staff del FMI y el Gobierno argentino consideran que en las circunstancias actuales ese tipo de programa es la mejor alternativa”.

Las únicas dos veces que Argentina firmó acuerdos EFF como el que Guzmán anunció fueron durante el gobierno menemista. Uno se llevó a cabo en 1992, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, y otro en 1998, bajo la gestión de Roque Fernández.

Los programas EFF permiten refinanciar las deudas a un plazo mayor que los Stand By, de hasta 10 años. Sin embargo, a cambio, el país se compromete a sufrir un tutelaje que no solo incluye metas cuantitativas, sino también medidas concretas para que el acuerdo se cumpla efectivamente.

Aún así, desde el Gobierno ya aclararon que el programa económico que cerrarán con el Fondo será ideado exclusivamente por nuestro país, por lo cual no se aceptarían condicionantes traducidos en medidas de ajuste. Restará saber cómo se sobrellevará la negociación con el organismo que conduce Kristalina Georgieva.

El acuerdo de facilidades extendidas de 1992 fue por U$S 3.604 millones. En tanto, el de 1998 se concretó por otros U$S 2.080 millones.

En abril de 2018, el gobierno de Mauricio Macri acordó con el FMI un crédito inicial de U$S 50.000 millones que en poco tiempo se revisó hacia el alza y se elevó a U$S 57.000 millones, de los cuales efectivamente se desembolsaron US$ 44.100 millones entre 2018 y 2019. En sólo dos años, Argentina recibió del Fondo la mitad de lo que había recibido en toda la historia de relación con ese organismo.

Reunión con el gabinete económico

Previa a la llegada de la misión del FMI a la Argentina, Guzmán se reunió con el gabinete económico ampliado para repasar la agenda de la visita del organismo. Se conectó por zoom al encuentro el director ejecutivo por el Cono Sur en el FMI, Sergio Chodos.

También estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y Christian Asinelli, nuevo Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo. Por Economía también participaron el titular de la Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI, Emiliano Libman, y la jefa de gabinete, Melina Mallamace.