Liquidan todo: se viene un mega outlet en San Juan

Las ventas del sector comercial en San Juan y todo el país vienen en picada según muestran los últimos indicadores. El pasado mes de octubre se sumó el octavo mes en picada libre al cerrar con un descenso del 28% respecto al mismo mes del 2019, según informó ayer la Cámara de Comercio de San Juan, que nuclea a una parte del comercio de la provincia.

El panorama es más negativo si se tiene en cuenta que ya en octubre del año pasado la facturación había sido muy mala, con una caída del 6,7 por ciento respecto al 2018. Por tal motivo y con la finalidad de remontar de una buena vez con las ventas, desde el sector empresarial de San Juan lanzaron un "mega" outlet en todos los rubros para todo el mes de noviembre.

Según detalló el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hérmes Rodríguez, "el outlet empieza este lunes y se extiende por todo el mes con descuentos que van a estar en casi todos los rubros. Los mismos serán de un 30% en varios casos y a diferencia de años anteriores este año se sumaron la mayoría", afirmó a Tiempo de San Juan.

Y explicó que "la idea es poder vender la mercadería que quedó por el Día de la Madre porque nos fue realmente mal, fueron ventas horribles y han quedado varias deudas en los comerciantes".

En cuanto a los descuentos, se podrán ver en calzado, indumentaria de todos los tipos, marroquinería, artículos de librería, electrodomésticos, salones de belleza, peluquerías, biyuteri y también en gastronomía y cafés del centro que tendrán promos importantes para levantar las ventas. Por citar solo un ejemplo, Rodríguez dijo que "en el rubro del calzado fue uno de los sectores donde no se compró mucho. No se están vendiendo ni zapatos ni sandalias porque no hay clases ni fiestas, pero si se venderán gomones desde 800 pesos que antes estaban a 1500 pesos", afirmó.