Nueva caída: el dólar blue retrocedió hasta los $181

Los precios alternativos del dólar, los que se operan por fuera del cepo en el mercado paralelo, exhibieron una definida tendencia bajista, con la expectativa puesta en la licitación de deuda que el Ministerio de Economía realizará este martes destinada a absorber pesos del sistema financiero y quitarle presión al tipo de cambio.

El dólar libre restó nueve pesos (-4,7%), a $181 para la venta. La divisa informal llegó a a caer diez pesos en los primeros negocios, el retroceso nominal más amplio desde el pasado 18 de mayo, cuando también cedió diez pesos.

“Aparecen paquetes de USD 200.000 dólares a dos pesos debajo de la cotización del momento. Lo que no está claro es si se trata de manos amigas o no, pero las posturas vendedoras aparecieron dos o tras veces a lo largo de la jornada y lo han bajado”, explicó off the record un consultor financiero a Infobae.

La referencia de “manos amigas” se relaciona a empresas que acceden a dólar formal o tienen amplio stock de divisas, para revenderlo en el paralelo -incluso no se descarta un aval oficial a esta operatoria-, y así presionar a la baja de las cotizaciones.

“Es probable que haya ventas aisladas y fuego amigo, ya lo hemos visto tantas veces, y más en un día como el de hoy, en el que está todo el mundo esperando lo que pase con la licitación. Además el BCRA salió a vender muchos dólares en el oficial. De alguna manera se intentan reflejar resultados positivos en los distintos mercados, y el blue es un de ellos”, comentó otro analista financiero que ejerció altos cargos en entidades de la City porteña.

La brecha cambiaria con el oficial mayorista, que mantuvo el gradual sesgo alcista con la tutela del Banco Central, llegó el viernes a casi 150%, para ceder ahora al 131 por ciento. La divisa interbancaria ascendió cuatro centavos este martes, a $78,30 pesos.

Fuente: Infobae