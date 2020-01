Peligraría la Autopista Sur por las demoras en el traspaso de funcionarios de Vialidad

La obra de la Autopista San Juan - Mendoza vuelve a sumar problemas, con el despido de unos 60 trabajadores por parte de la empresa Green S.A. La principal razón que ser esbozó en un principio fue que esta decisión tuvo que ver con la convocatoria de acreedores en la que se encuentra la constructora mendocina, pero el sindicato UOCRA sumó otra posibilidad.

Según Eduardo Cabello, titular del gremio de los constructores, aseguró que el problema actual tiene que ver con que "no está llegando el dinero de nuevos certificados y la empresa dice que le están debiendo más de lo que ya han puesto en el lugar. Este lunes no tenían ni el combustible para poner a funcionar todos los equipos". Esto, dijo el sindicalista, tendría que ver con que se demora el traspaso de autoridades en Vialidad Nacional, donde todavía no hay nuevos nombramientos y los de la gestión anterior no estarían transfiriendo fondos.

Por el momento ni Vialidad Nacional en todo el país ni el Distrito San Juan asignaron nuevas autoridades, a pesar de que en la provincia propusieron a Jorge Deiana como reemplazo de Sergio Aldunate. Para Cabello, las demoras en la transición "llevan a que la gente pague los costos, porque queda mucho trabajo pendiente pero no se puede hacer hasta que no pongan el dinero en tiempo y forma".

Mientras tanto, son varios los trabajadores que se quedaron si su ingreso en la obra del Sur sanjuanino y llevan varios días de incertidumbre que seguirán hasta que se solucione el traspaso. Es que para Cabello la obra entera está en riesgo por la actual situación e incluso podría paralizarse por completo si en los próximos días no llega el dinero que reclama Green para seguir trabajando. El peor escenario es que se afecten los puestos de trabajo de los más de 120 trabajadores que todavía están contratados en la construcción de la doble vía.

Qué pasó con los despedidos

El sindicato ya anticipaba que Green SA iba a reducir su planta de trabajadores en la obra de la autopista. Desde hace algunos días los trabajos se habían ido reduciendo peligrosamente y por eso personal de UOCRA se encontraba en alerta desde entonces junto a los trabajadores.

"Sabíamos que se venían despidos pero no sabíamos quiénes y todavía están a la espera de que confirmen todos los nombres", explicó Eduardo Cabello. Por el momento, el sindicato se encuentra trabajando para que se paguen por completo las indemnizaciones y todo avance conforme la ley, aunque aseguraron que para los trabajadores el momento es crítico.

El sindicalista dijo que no pierden las esperanzas de que algunos de los despedidos sean reincorporados cuando la situación de autoridades y pagos se normalice en la provincia y a nivel nacional. Sobre todo, debido a que la obra de la doble vía interprovincial se encuentra todavía muy lejos de estar terminada.

La situación de Green

En paralelo al problema que planteó Eduardo Cabello por el recambio de autoridades, no hay dudas de que la empresa constructora pasa por uno de sus peores momentos. Es que desde el 14 de diciembre la justicia de Mendoza aprobó la convocatoria de acreedores que solicitaron algunos meses antes para empezar a normalizar la deuda que tiene.



La crisis de la empresa ya afectó a San Juan hace algunos meses, cuando despidieron a más de 50 trabajadores que estaban contratados para Ruta 40. Los empleados estaban trabajando en el tramo de unos 50km en la parte sanjuanina de la obra.

La empresa mendocina, que recibió varios contratos de obras de Vialidad Nacional durante la gestión de Macri, entró en crisis durante el segundo semestre de 2019 y este año fue noticia cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió rescindir el contrato de la UTE que conformaba Green en la construcción del Viaducto San Martín.