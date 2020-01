Subió la recaudación en San Juan pero hay cautela

Luego de la debacle financiera de 2019 en todo el país que afectó la recaudación provincial, ahora en Rentas ven con buenos ojos un repunte en la recaudación. Según dijo a Tiempo de San Juan la ministra de Hacienda, Marisa López, registran en el pago de impuestos locales por parte de los sanjuaninos un aumento de entre 25 y 30 % en las primeras cuatro semanas de enero respecto del año anterior.

En particular la ministra habla de Ingresos Brutos, porque todavía no aplican vencimientos de inmobiliario y automotor. No obstante el buen panorama, la funcionaria uñaquista prefirió ser cauta “todavía no es válido hacer ningún análisis comparativo con el año anterior”.

Por otro lado, la ministra analizó el diálogo con la nueva gestión nacional, respecto de las deudas que dejó pendientes de pago a la provincia la administración macrista. Expresó que se está en pleno diálogo y observó que “hay que darle tiempo suficiente para estudiar las deudas”. Además, opinó que en lo que realmente hay gran expectativa es “en lo que juntos podemos hacer”.

También están atentos en San Juan de la sanción del presupuesto nacional acorde a las pautas del nuevo Gobierno y los retoques que deberán hacer a la ley de leyes provincial que tienen que ver con los parámetros nacionales que surjan.

López también dijo, consultada por Tiempo de San Juan sobre qué fecha manejan para llamar a los estatales para la negociación salarial que estima que será a fines de febrero. El Gobierno empieza a hablar todos los años con los docentes y luego con el resto de los gremios de la administración pública. El ítem que más atención concentra es si se conservará la cláusula gatillo, que oficialmente no se ha descartado pero se ha planteado desde el año pasado que este año se debe redefinir.