Tarjeta Alimentaria: mirá si te corresponde y por qué te la pueden bloquear

El objetivo general del Plan Argentina contra el Hambre, a través de la Tarjeta Alimentaria, consiste en garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.

Dentro de sus objetivos específicos se encuentra el de implementar un sistema que complemente los ingresos de los hogares para la compra de alimentos, dando prioridad a los grupos indicados, los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Y para evitar que se desvirtúe el fin con el que fue creado, el Ministerio de Desarrollo dispuso mecanismos de control, y razones por las que el beneficiario podría perder su tarjeta:

-Realizar una compra indebida: la tarjeta no será recargada si se usara para un fin distinto al que tiene, es decir que sólo se permite la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no se le recargará a quienes la utilicen para, por ejemplo comprar cigarrillos.

-No presentar la información del niño por el cual se la cobra: al igual que con la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios deberán tener al día toda la documentación del menor (vacunas, libreta sanitaria, escolarización, etc.).

-Quienes deban la libreta tendrán tiempo hasta el 1 de junio de 2020 para ponerse al corriente, de lo contrario, no la recibirán.

La instrumentación del plan a través de la Tarjeta Alimentaria se hará utilizando la base de datos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Anses, para llegar así al amplio universo de personas que se pretende alcanzar a nivel nacional.

La Anses intercambiará mensualmente con el ministerio la base de datos actualizadas de los titulares de AUH y de Asignación por Embarazo, dando prioridad a madres y padres con niños de hasta seis años; embarazadas a partir del tercer mes y personas discapacitadas.

El convenio firmado hoy tendrá una duración de cuatro años, contemplándose su prórroga automática por igual período.

¿Cómo saber si me corresponde cobrarla?

En una primera etapa será solo para beneficiarios de AUH menores de 6 años, desde $4.000 (en caso de tener un solo niño) y hasta $6.000, si el titular de la asignación tuviera más de un pequeño de menos de la edad límite, y también lo cobrarán las embarazadas a partir del tercer mes.

Se puede consultar por cualquier duda al 130 opción 0.

Además, se puede consultar el padrón de Anses para verificar dónde se puede retirar la tarjeta y si es que se es beneficiario.