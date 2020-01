El IPV sanjuanino relanza "Mi casa, mi hogar", con créditos muy baratos parea construcción y refacción

“Mi Casa Mi Hogar” es un programa del Instituto Provincial de la Vivienda, que consiste en una asistencia financiera para construcción, terminación y ampliación de viviendas. El préstamo está destinado a familias que cuentan con un terreno propio.

Con este programa, iniciado en el año 2018, se puso en marcha un nuevo sistema a través del cual el monto del préstamo se mantiene permanentemente actualizado, ya que el valor del mismo se calcula en Unidades de Vivienda (UVIs). El importe máximo que puede financiar el IPV es el que corresponde a la construcción del 80% del valor de una vivienda de hasta 80 metros cuadrados. Actualmente, el monto máximo financiable para la construcción supera los $2.000.000. La devolución de este préstamo puede fijarse en tres plazos diferentes: a 20, 25 y 30 años. Además, “Mi Casa, Mi Hogar” tiene 0% de interés.

Para acceder a este programa son requisitos excluyentes: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.