Autopista: mientras San Juan busca reactivar, en Mendoza dan por caída la obra

La Autopista San Juan - Mendoza está en centro de la discusión nuevamente debido a que, según un medio mendocino, estaría entre las que Nación dejaría en el freezer para ahorrar fondos de gasto público. Mientras tanto, de este lado del límite la intención es que se reactive el proyecto, que en los últimos meses no ha hecho más que acumular malas noticias.

En las dos provincias, si bien la obra es la misma, los escenarios hasta el momento son completamente distintos. Mientras en el lado sanjuanino hay avances, en el Sur todavía sigue en foja cero, ni siquiera han empezado con las expropiaciones de terrenos necesarias para el ensanche de la ruta.

Esto habría planteado una diferencia en el enfoque que hay a la hora de continuar o no con la construcción de la doble vía. Es un diario de Mendoza asegura que la construcción quedaría paralizada por decisión del Ejecutivo Nacional. Esta versión asegura que a raíz de la crisis económica el gobierno de Fernández recortará fondos por 67 mil millones de pesos y que parte de estos saldrían de las cuentas de Vialidad Nacional, lo que dejaría en stand by las obras que todavía no se inician, como es el caso del tramo mendocino de la autopista.

En cambio, esta situación no aplica para el lado sanjuanino, ya que en la provincia las obras empezaron, se hicieron expropiaciones y existen unos 30 km en los que la empresa constructora se encontraba trabajando. Lamentablemente, en las últimas meses la construcción bajó la velocidad y ahora está prácticamente frenada. Incluso hubo 60 despidos de trabajadores, debido a problemas con la empresa constructora mendocina y. según dijeron de la UOCRA, de la falta de actividad de las autorida de Vialidad Nacional a nivel local, que son todavía las mismas que nombraron en el gobierno de Macri.

El Gobierno de San Juan ya ha intervenido en el pasado aportando fondos locales para que continuaran construyendo. Esto incluso desencadenó un pedido a través de Corte Suprema de seguir pagando los certificados que la administración de Guillermo Dietrich no pasaba. Ahora, según publicó Diario De Cuyo, están analizando volver a intervenir para que el proyecto no siga demorándose.

El ministro de Obras sanjuanino, Julio Ortiz Andino, le dijo al matutino que pedirán como primera medida que refuercen las tareas de seguridad, ya que la obra en construcción ha sido escenario de varios accidentes, y también pedirán que cambien el contrato con la empresa que está construyendo. Es que una de las raíces del problema está en que Green SA, la constructora mendocina a cargo, está en concurso preventivo de crisis y ahora buscan cambiar el acuerdo para que la obra siga avanzando.