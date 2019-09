Empresarios y economistas: ¿cómo le harán frente al cepo al dólar?

La típica “Mesaza” del programa televisivo sanjuanino Paren Las Rotativas que se emitió por Telesol el último domingo se conformó con empresarios y dirigentes importantes de la provincia. El conductor Sebastián Saharrea estuvo acompañado por Hugo Goransky (Unión Industrial de San Juan) Guillermo Cabrera (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), Osvaldo Rebollo (Consejo Profesional de Ciencias Económicas) y Lucila Avelín (Licenciada en Economía).

La temática del debate tuvo que ver con la coyuntura política y económica que se vive en el país y la situación crítica que se desató posteriormente a las elecciones primarias. La primera en iniciar el debate fue la economista Lucila Avelín que expuso en una breve introducción cómo se llegó a esta situación: “Es un arrastre de muchas decisiones. El plan financiero del Gobierno Nacional en gran parte estaba basado en el endeudamiento. Al principio de la gestión no hubo problemas porque había mucha liquidez en el mundo, había muchos fondos que andaban buscando rentabilidad, Argentina ofrecía buenas tasas, se sacaron las regulaciones del mercado financiero y eso fue un atractivo para los fondos”, afirmó la economista.

La economista Lucila Avelín formó parte de la Mesaza de Paren Las Rotativas.

Posteriormente, continuó: “Los fondos empezaron a venir atraídos por esas tasas y por esa rentabilidad. Hay cuatro formas de financiar un Estado: emisión, endeudamiento, venta de activos o cobro de impuestos. El Gobierno Nacional decidió el endeudamiento. El problema se empezó a generar cuando todos los dólares que entraban se quedaban en el mercado financiero y no pasaban a la economía real para ayudar a que el aparato productivo empiece a funcionar. Después de las Paso, del 98% de las letras que se venían renovando, solo se renovó el 5% y la licitación quedó desierta. Ahí es cuando aparece este reperfilamiento”.

Hugo Goransky, presidente de la UISJ.

En sintonía con la licenciada, Hugo Goransky agregó: “Ninguno de los extremos son buenos, veníamos de una situación muy estricta en la que se obligaba a los exportadores a liquidar de forma inmediata y se pasó a una situación opuesta. Los dólares virtuosos, los de la producción, en vez de entrar al sistema de manera normal no lo hicieron por la especulación y porque no se realizó una verdadera reforma impositiva”. Además, sostuvo que: “Nadie va a venir a invertir en infraestructura o a largo plazo en la producción si realmente no hay criterios razonables. El problema es la famosa bicicleta financiera. La sensación es que no estudiaron las problemáticas de cada medida que tomaron y generaron crisis de confianza. Lo que hay que transmitirle al mundo y al ciudadano es confianza”.

Osvaldo Rebollo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Luego, Osvaldo Rebollo intervino explicitando cuáles son los problemas generados por el reperfilamiento de deuda: “Hay muchas empresas que tienen sus fondos corrientes colocados en fondos comunes de inversión. Y esos fondos han tenido doble efecto: por una parte la imposibilidad de disposición, que va a perjudicar la cadena de pago, de hecho muchas empresas ya están complicadas para pagar los sueldos; el otro es la pérdida del valor, hay empresas han tenido una caída del 30% en el valor de sus ahorros”.

Guillermo Cabrera se refirió a la situación de las Pymes con una analogía del boxeo: “Las Pymes somos las punching ball de todo el sector político: nos pegan de todos lados, siempre. Es histórico. Personalmente me siento defraudado por el sector político”. Además, el miembro de CAME afirmó que mayoritariamente se trata de una crisis política: “Nosotros estamos reclamando una coalición de todos los sectores. El mayor problema para los que hemos vivido muchas crisis es que las culpabilidades se echan de un sector al otro, pero hoy amerita que asuman la responsabilidad todos los argentinos. La gran incógnita es cómo se sigue en esta transición tan difícil que perjudican a los sectores que producen”.

Guillermo Cabrera de CAME.

Luego, el debate giró sobre esta última definición de Cabrera, con lo que el resto de los invitados de la Mesaza concordó. “La solución hoy, la única solución para generar confianza y parar las corridas es que se sienten los políticos y plantear una salida distinta”, afirmó Hugo Goransky sobre el tema.

Para Rebollo hay una contienda política en el medio y está en juego quién va a ser el próximo presidente. “En esa contienda no hay voluntad de ponerse de acuerdo. Se han olvidado que han gente que la está pasando mal”, sostuvo. En general, hubo acuerdo en que el Gobierno Nacional hizo las cosas mal y fuera de tiempo y en que la crisis es de confianza: “Los grandes acreedores no saben cómo le vamos a devolver la plata”, sostuvo la economista. El mayor acuerdo entre los participantes tuvo que ver con que no hubo consenso político entre el oficialismo y la oposición, y que esto trajo aparejada esta crisis.

Mirá la Mesaza entera: