Cierre masivo en Musimundo: alerta máxima en San Juan

La casa Musimundo atraviesa una crisis que parece no tener fin. En las últimas 24 horas bajaron sus persianas 11 sucursales en el interior de Bueno Aires y de lo que va del 2019 llevan 40 en todo el territorio argentino. Ante esta situación, muchos se preguntan ¿Qué pasarán con las que están en la provincia?

Consultando al Subsecretario de Trabajo, Roberto Correo Esbry, sobre la posibilidad que cierren algún local en San Juan negó que esto ocurra, pero aseveró que hay que estar atento: “Hasta el momento no nos comunicaron nada, pero hay que estar en máxima alerta por lo que está sucediendo en el país. La semana pasada estuvimos reunidos con los gerentes de Musimundo y no nos pasaron ninguna inquietud. Esto no quita que no estén pasando una situación crítica”.

Vale recalcar que en la provincia hay cinco sucursales en la provincia. Éstos están ubicados en el gran San Juan, Pocito, Rawson, Caucete y Jáchal. Este último fue el que tuvo inconveniente meses atrás, pero todo indica que se habría solucionado. Anteriormente había uno en el Espacio San Juan y cerró sus puertas en febrero de este año.

En estos dos últimos años la cadena de electrodomésticos viene teniendo dificultades debido a la crisis que atraviesa el país a tal punto que inició un ajuste importante que hasta el momento parece que no ha terminado. Hasta el momento, en la provincia no hay riesgos que cierren sucursales.