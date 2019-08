UPCN nacional habló del bono de $5000 que recibirán cerca de 1400 sanjuaninos 

En septiembre los trabajadores dependientes de Nación cobrarán un plus de $5.000 que después de los descuentos rondará los $4.000. Frente a esto, Tiempo de San Juan consultó con referentes gremiales locales qué les parecía esta medida, anunciada por el presidente Mauricio Macri tras la devaluación post PASO.

Tras las opiniones de Pepe Villa, a cargo de la seccional sanjuanina de UPCN y Carlos Ordoñez, del sindicato de Vialidad Nacional, quienes criticaron la medida, este martes se sumó la versión de Jorge Oruste, a cargo de los trabajadores dependientes de Nación de UPCN. El gremialista calificó la aplicación del bono como "una decisión unilateral para la que no se convocó a los gremios". A pesar de esto y de calificar como insuficiente el monto, el titular del sindicato dijo que "el sueldo del trabajador está muy castigado y para muchos esta plata es bienvendida y significa un alivio".

Según Oruste, el monto no remunerativo, osea que no tendrá impacto en el aguinaldo, y de una sola cuota, "es una medida post elecciones y para los trabajadores nacionales no es suficiente". Además detalló que en la provincia llegará a alrededor de 1200 o 1400 trabajadores de 33 organismos que están bajo la órbita de UPCN nacional.

Por todo esto, para el sindicalista el verdadero beneficio podría llegar de la mano de las paritarias que reabrirán en noviembre. Ahí será cuando esperan conseguir un aumento que genere un impacto real en el salario de los trabajadores, que recibieron un aumento del 18% en la última negociación y han sufrido una caída fuerte del poder adquisitivo.

Cruce con el Sindicato Vial

Además de hablar del bono, Oruste respondió a algunas de las críticas que hizo durante la nota del lunes el titular de los vialeros. Es que Carlos Ordoñez criticó los resultados de las últimas paritarias nacionales y dijo que UPCN había acordado un porcentaje bajo y que también perjudicó a los trabajadores nacionales con el blanqueo de una suma no remunerativa que pasó a tener descuentos y "muchos trabajadores terminaron cobrando menos que antes del aumento".

Sobre esto el encargado de UPCN nacional dijo que acordaron que los descuentos del ítem no remunerativo se devolverán a los trabajadores. Además aseguró que "teniendo en cuenta que durante el último tiempo los trabajadores nacionales hemos perdido muchos derechos teníamos miedo que si ese monto seguía fuera del recibo de sueldo lo podían quitar entero o una parte". Ante esto, explicó, era "preferible aunque le quitaran una parte porque además ahora repercute en el aguinaldo y la jubilación".

Oruste también criticó que el sindicato de Viales cruzara a UPCN porque "no es momento de hacer una grieta entre los gremios, sino que tenemos que demostrar que estamos más unidos que nunca frente al gobierno".

Los beneficiados por el bono

El plus de $5.000 anunciado por el Gobierno y que quedó oficializado el pasado lunes se pagará en septiembre a los trabajadores nacionales únicamente y estará atado a descuentos, lo que significia que podría tener una baja del 21% que los sindicalistas calculan entre 1000 y 1100 pesos.

En la publicación del decreto en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales lo enmarcaron en las medidas "tendientes a minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros por los que atraviesa el país, es preciso considerar la situación particular en la que se encuentra el personal perteneciente a la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales".

En San Juan, según UPCN, son entre 1200 y 1400 los trabajadores que lo recibirán por única vez. Algunas de las organizaciones alcanzadas son ANSES, Ministerio de Trabajo, Gerencia de Empleo, Migraciones, PAMI, ENACOM, SENASA, IND, INTA, INPRES, INA, Fabricaciones Militares, Vialidad Nacional, Aeropuertos, UNSJ, CASLEO, CONICET, Parques Nacionales, Casa de Sarmiento, Agricultura Familiar, Superintendencia de Riesgo de Salud y otros.