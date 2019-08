Los gremios sanjuaninos apuntaron contra el bono nacional de $5.000

Este lunes el Gobierno Nacional oficializó una de las herramientas "para los trabajadores" que anunció Mauricio Macri tras la crisis financiera que comenzó tras las PASO. Se trata del bono de $5000 para trabajadores del Estado Nacional que se entregará en septiembre. Tras la publicación del decreto, Tiempo de San Juan habló con dos sindicatos locales que tienen injerencia en trabajadores públicos nacionales y desde ambos le bajaron el pulgar a la medida anunciada.

Desde UPCN Seccional San Juan, el Secretario General José Pepe Villa dijo que para sus afiliados no quieren el beneficio nacional, que de todas formas no correspondería. "Los trabajadores de instituciones nacionales no pertenecen a nuestra oficina sino que depende de la Seccional de Capital Federal", explicó. Es que la oficina local sólo agrupa a trabajadores municipales y provinciales.

Aun así, Villa dijo que sus afiliados "queremos clausula gatillo, no el bono. Hemos hablado con el ministro de acá y la clausula es permanente y va a seguir, porque es la forma de que el salario no pierda su valor". Por eso los afiliados estatales locales y municipales seguirán con el sistema provincial de actualización con la inflación.

Quienes no tienen esta oportunidad son los trabajadores de Vialidad Nacional, que sí o sí deben atenerse a las decisiones nacionales. El titular del sindicato en la provincia, Carlos Ordoñez, la medida no sólo es insuficiente, sino que se suma a muchos perjuicios que han sufrido los trabajadores viales durante el año.

"Según nuestra información, el bono es de $5.000 pero son retributivos, por lo que va a sufrir descuentos que serían de alrededor de $1.000. Además no impactará en el aguinaldo. No estamos de acuerdo con esta medida, es un desastre", calificó el sanjuanino. Es que según el sindicalista esto marcará una pequeña diferencia para los trabajadores, que este año sufrieron una merma del 50% de su poder adquisitivo.

"La paritaria fue del 18% este año y la del año pasado de un 21% y la inflación superó ampliamente estos aumentos", detalló Ordoñez, quien también criticó que tras la última paritaria el sindicato UPCN nacional aceptó que sumaran al sueldo un monto no remunerativo que se pagaba y esto significó que muchos trabajadores terminaron cobrando "menos que antes del aumento".

Frente a todo esto, el encargado del sindicato de Vialidad Nacional dijo que el bono es "la única alternativa", pero está lejos de ser una mejora real para el trabajador.