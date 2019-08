El Gobierno de San Juan ya decidió si pagará o no el bono a estatales

Los estatales sanjuaninos no recibirán ningún bono a fines de agosto. Así lo confirmó el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, a Tiempo de San Juan. Con esto responde a una inquietud que tenían los gremios estatales locales, sobre si la provincia replicaría la medida del plus de 5.000 pesos que cobrarán los estatales nacionales a fines de este mes, que forma parte del paquete de medidas anunciadas por Mauricio Macri tras la derrota electoral en las PASO. El ministro Gattoni confirmó que se decidió no pagar un bono en virtud de aplicación de la cláusula gatillo, que se ratificó hoy que se mantiene tal cual se pactó con los gremios en la discusión salarial de marzo.

Apenas conocidas las medidas macristas el miércoles último, ya había planteado el gobernador Sergio Uñac que había instruido al ministro de Hacienda para que haga un análisis pormenorizado del paquete de anuncios del presidente, pero aclaró que "nosotros no podemos todo, no podemos dar cláusula gatillo y el bono. No podemos dar cláusula gatillo y el bono, sino deberíamos poner un tope a la cláusula gatillo que este año no va a ser menor al 45 o 50% y entregar el bono, pero no me quiero adelantar", explicó antes de las deliberaciones junto a los sindicatos.

La razón oficial en San Juan para no conceder el plus es que está fijada la cláusula gatillo que pocas provincias tienen y que actualiza automáticamente el sueldo de los más de 45.000 estatales provinciales apenas la inflación de INDEC supere el porcentaje de incremento salarial convenido para este año que es del 27%. Este beneficio implica para el Estado sanjuanino un desembolso millonario e incluso el año pasado cuando se aplicó por primera vez, se disparó en un monto que estuvo mucho más allá de las previsiones oficiales, pero se ejecutó igual conforme a lo fijado en paritarias.

“San Juan respetará sus compromisos” dijo el ministro Gattoni respecto de la cláusula gatillo.

Según los últimos datos de INDEC, la inflación en los hogares del país registró en julio una variación de 2,2% y en lo que va de 2019 ya sumó 25,1%. No obstante, estos datos difundidos este jueves no reflejan la turbulenta última semana de escalada de precios tras las PASO. Esto alimenta la lectura que sostienen algunos gremios locales de que en San Juan se activará la cláusula gatillo en septiembre.

Respecto de la experiencia del año pasado, la cláusula gatillo se adoptó en paritaria de marzo de 2018 para preservar el poder adquisitivo de los salarios estatales cada vez que el índice de inflación superara el 17% de incremento de los haberes, acordado en la provincia. Se cumplió en tiempo y forma desde julio, porque en el ejercicio anterior se dio un aumento salarial con una inflación proyectada por Nación mucho menor a la que se dio en la realidad. De esta manera, durante 2018, el incremento total para los trabajadores del Estado sanjuanino ascendió al 43,9%, mientras que los contratados observaron una suba del 36%.

Para este año, tras el acuerdo del 27% de marzo, a fines de junio se volvieron a sentar los gremios con el ministro Gattoni a corregir lo pactado, en base a la profundización de la crisis y se acordó adelantar el pago de una parte del segundo tramo del aumento salarial que se iba a dar en agosto. Se fijó aumentar en julio un 4.2%; en agosto completar el 2.8% y el resto del aumento pasarlo a octubre, en lugar de noviembre, cuando los sueldos mejorarán un 5% más.

El paquete de medidas anticrisis anunciado por Macri contempla para los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales un bono de 5.000 pesos a pagar a fines de este mes. Esto beneficiará a alrededor de 400.000 personas, según los cálculos oficiales. Y llegará a los trabajadores nacionales considerados en este grupo que residen en San Juan.