Inmobiliarias y turismo: cómo afecta el super cepo a los empresarios sanjuaninos

El Banco Central informó después de las elecciones un nuevo cepo al dólar, que permite a los ahorristas comprar hasta 200 dólares mediante transacciones bancarias y 100 en efectivo. ¿Cómo afecta el cepo las operaciones inmobiliarias y a los viajes al exterior? Tiempo de San Juan consultó a empresarios del sector, quienes respondieron que aún el impacto no se puede medir cabalmente pero que las plazas no dolarizadas para la compra de bienes y la no limitación para comprar en el exterior con tarjeta de crédito salvan a ambos sectores.

Rubro inmobiliario

Mauricio Turell, de la Cámara Inmobiliaria, dijo que la plaza local no esté dolarizada es bueno porque impide que las operaciones estén en el freezer, como pasa en Capital Federal. Con respecto a los contratos de alquiler, están cerrándose con normalidad. Hay algunos propietarios que tienen las casas alquiladas y para no perder a los inquilinos buenos resignan ganancias, según indicó.

Incluso hasta el viernes 25 de octubre se produjeron varias operaciones inmobiliarias de personas que tenían un plazo fijo y no querían continuar con sus depósitos guardados por la incertidumbre reinante. "La gente apuesta a los ladrilos, es la inversión con la que nunca perdés", agregó Turell.

Por su parte, Dino Minozzi, de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias, explicó que el cepo no le pone límites a las transacciones bancarias de una cuenta a otra. Por ende, aquellos casos super puntuales de operaciones dolarizadas no se ven afectadas porque el comprador hace la transferencia sin problemas.

Rubro Turismo

El presidente de la Cámara de Turismo, Ariel Giménez, dijo que por el momento el mercado se mantiene tranquilo. A pesar de que quienes viajen al exterior no podrán sacar dinero, que no haya límites en las compras afuera como así también que no haya un cargo extra cobrado a las compras tranquiliza a los operadores y creen que el efecto del cepo no será tan duro.

De igual modo la Federación de Cámaras de Turismo de Argentina están preparando un comunicado luego de consultar la realidad en cada una de las provincias.