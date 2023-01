Zlatan Ibrahimovic, durísimo contra la Selección Argentina: mirá lo que dijo

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste", comenzó diciendo el delantero, hoy en el Milan de Italia.

Y luego disparó: "Pero Mbappé ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar".

Durante el Mundial, los futbolistas de la Selección fueron apuntados por la prensa extranjera por sus comportamientos extradeportivos. El primero fue luego de los penales ante Países Bajos, cuando se viralizó una foto en la que se veía a Otamendi y otros jugadores burlándose de sus rivales. Fue la consecuencia lógica de un choque de cuartos de final caliente y con cargadas desde ambos bandos, como pudo apreciarse luego.

Lo mismo pasó tras el triunfo contra Francia, con el gesto de Emiliano Dibu Martínez al recibir su trofeo como el mejor arquero del certamen y una serie de palitos dedicados a Mbappé por parte del incontrolable golero argentino

"Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer", cerró Zlatan, con tono serio.

A los 40 años de edad, Ibrahimovic tiene contrato para jugar en el Milan hasta mediados de 2023, cuando podría ponerle fin a su rutilante carrera. Tras padecer intensos dolores durante la temporada 2021/2022, en la que fue campeón del Calcio, en mayo pasado decidió operarse la zona de la articulación de la rodilla izquierda y espera regresar a las canchas cuanto antes. Mientras tanto, se divierte haciendo cine... y haciendo ruido con sus comentarios.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1618211272536854528 "MESSI GANÓ TODO Y SERÁ RECORDADO, PERO EL RESTO SE PORTÓ MAL"



La inesperada declaración de Zlatan Ibrahimovic al referirse a la consagración argentina en #Qatar2022. pic.twitter.com/tHLLkEPmUw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 25, 2023

FUENTE: Clarín