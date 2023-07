Yesica, la laburante y capitana de Minero que se consagró campeona en el futsal

"Empecé a jugar al fútbol cuando tenía 12 años por una iniciativa de mi padre que tenía un equipo con mis hermanas mayores. De chiquita siempre he visto cómo juegan y cómo se entrena" , expresó Yesica a Tiempo de San Juan , sobre sus primeros pasos en este deporte que pronto le daría muchas alegrías.

Amateur, y jugando por amor a la pelota, la Ley de todas ellas que dejan de lado muchas cosas para asumir el compromiso de defender unos colores.

La capitana y central del equipo, afirmó que su día requiere bastante energía y no para hasta desconectarse con el entrenamiento de la noche con la camiseta de su club. "Trabajo de empleada doméstica mañana y tarde. Entro a las 7 hasta la 13 y después está al otro hasta las 18hs. Por ahí los entrenamientos se me hacen un poco complicado. Es agotador, pero uno lo hace con ganas porque es lo que es lo que me gusta".

Sin título.jpg

La jugadora rawsina alcanzó la gloria al ganarle a Batistella y alzar el trofeo del campeonato. Un ascenso asegurado y la tranquilidad de haberlo dado todo en la cita más importante.

"Ganar este torneo nos ha servido como un empuje muy grande, porque es muy sacrificado. Hay muchas jugadoras que son mamá y tienen que dejar a sus hijos para ir a entrenar. Nuestra meta era proponernos salir campeonas y ascender. El ascenso significa mucho, porque lo hemos peleado de abajo, adaptándonos a los horarios y saliendo de trabajar mas temprano para poder llegar", aseguró la jugadora con más experiencia dentro del equipo.

image.png

Minero se impuso 7-2 frente a Batistella en la final por el ascenso en el Estadio La Superiora