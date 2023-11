Willi Quintero, el ciclismo y cómo se convirtió en los ojos de Majo Quiroga 

"Pedaleaba solo, pero por hobbie. Un día me encontré una bici doble y me di vuelta a perseguirla. De ahí todo empezó de la mano de José Lahora, que manejaba el tándem. Él me formó como ciclista", le contó Quintero a Tiempo de San Juan.

Willi trabaja para la Secretaría de Deportes, para el Programa de Deporte Adaptado, y es un referente del ciclismo en ese área: "Entreno con ellos y también compito en el tándem, además de hacerlo en forma individual a nivel local".

Con respecto a 'La Peke' y la importancia de su compañía antes de ser la Majo Quiroga que es hoy, expresó: "Con Majo surgió gracias a la Vuelta Inclusiva. Estaba invitando gente y teníamos un tándem de sobra. De repente salió que podíamos incluir a una mujer y pensamos en Majo, ella aceptó y de ahí empezó en el ciclismo".

"Se puede decir que fui sus ojos, pero no sólo de ella, sino de todos los que me ayudaron a formarme como guía y deportista", aseguró Willi, haciendo mención a Maxi Pérez, Mauricio Aguirre y José Álvarez, sus alumnos.

Más allá de entrenarlos, Willi tiene sueños por conquistar y no se pone metas. Uno de ellos es el poder competir en un Juego Paralímpico, como así también, el dejar una marca en en el ciclismo local y nacional.