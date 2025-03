¿Vuelve UPCN a la Liga Argentina?: esto dijo Pepe Villa

"¿De qué dependerá el regreso a la Liga? De los recursos. Lo estamos discutiendo. No lo descarto, pero aún estamos evaluando. Hay que ver el tema del dinero, de dónde lo sacamos. Hoy en día, un tour cuesta más de 24 millones de pesos: transporte, hoteles, comida… es difícil y ese es el verdadero desafío", expresó.

En una charla con Tiempo de San Juan, Villa explicó que no guarda rencores con los dirigentes de ACLAV y que su postura responde a un deseo de mejorar el vóley argentino: "Quiero que mejore a partir de lo que hemos hecho acá, con nuestra organización y con la gente que nos ha acompañado. Es increíble ver la cantidad de personas que vienen a un estadio a ver vóley. Eso me enorgullece. Me emociona. Y quiero que esto sea para todo el país".

"Hemos puesto toda nuestra organización, nuestras ganas y nuestro orden para que este título se gane y lo hemos logrado", Pepe Villa.

El gremialista resaltó la importancia de la organización del torneo que conquistaron este domingo, tras vencer a Regatas de Corrientes, y el apoyo del público como un motor para el crecimiento de la disciplina. Pero sigue siendo crítico con ciertos aspectos del formato de la Liga Argentina, especialmente con el denominado "Tour", que la ACLAV decidió mantener para las próximas temporadas. “El tema del tour, que yo niego, es porque la gente no va a ver los partidos donde no juega su equipo. Si jugamos en Tucumán, no van a ir los sanjuaninos a Tucumán a ver un partido con River o Boca", apuntó.

Además, tal como lo expresó el año pasado en conferencia de prensa, pos renuncia de UPCN, las condiciones de competencia entre los clubes del interior y los capitalinos favorecen, en cierta medida, a los equipos bonaerenses. Estas instituciones cuentan con ventajas logísticas y económicas, ya que, en su mayoría, no deben hacer gastos de hospedaje y alimentos durante los torneos que se juegan en su región.

Cabe recordar que el conflicto entre UPCN y la ACLAV se profundizó por el formato de competencia "Tour", el cual había sido aprobado por el nuevo Consejo Directivo de la entidad. Este modelo, que organiza partidos en diferentes sedes y genera una dinámica de "gira" para los equipos, fue el principal punto de discordia, ya que UPCN consideraba que favorecía a los clubes más cercanos a Buenos Aires y dificultaba el desarrollo federal del vóley en Argentina.

En la actualidad, la Liga Argentina está en instancias de semifinales, con la temporada 2024 de ACLAV finalizando a fines de abril. Mientras tanto, la próxima temporada dará inicio a fines de octubre o principios de noviembre, con la Supercopa y la Copa ACLAV, y el regreso del formato Tour para los próximos años. ¿Será con UPCN, quien ya se adjudicó el ascenso, como uno de sus equipos participantes?