Molina, campeón como jugador y ahora como DT: "En el lugar que sea quiero que UPCN esté siempre arriba"

"No sé, es raro, jugador, asistente, ahora como entrenador. Pero dentro de este club, dentro de esta cancha, me pongo esta remera y no importa el lugar que esté, yo quiero que UPCN esté siempre arriba, siempre. Que el club esté arriba, que la provincia esté arriba. Hoy nos tocó otra categoría, pero vamos a volver, y le vamos a ganar al que sea", expresó eufórico post consagración.

Embed - Molina, campeón como jugador y ahora como DT

El camino no fue fácil. El año pasado, UPCN tomó la decisión de no participar en la categoría donde históricamente brilló y lo ganó todo. "Al principio fue difícil cuando se tomó la decisión de no jugar la categoría en la que nosotros tenemos que estar, pero bueno, había que apoyar la decisión, poner el pecho, trajimos jugadores, armamos el cuerpo técnico y acá estamos. Perdimos un set en todo el campeonato, demostrando lo que es UPCN", agregó Molina.