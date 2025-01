Vuelta a San Juan 2025: arrancará en la Plaza 25, tendrá crono por equipos e invitados de otros países

Para ir planificando Año nuevo, calendario nuevo: todos los feriados y días no laborales del 2025

Aunque el ciclismo no atraviesa su mejor presente, con un conflicto dirigencial que parece no terminal, la Vuelta genera grandes expectativas y de a poco, ya se empieza a palpar el ambiente previo a su arranque. Los recorridos aún no fueron anunciados, pero la Secretaría de Deportes y el Pedal Club Olimpia están trabajando a contrarreloj para tener todo definido antes del próximo viernes. Sí se sabe que la competencia comenzará en Plaza 25, en una etapa denominada "Gran San Juan", que promete recorrer los departamentos más populosos de la provincia.