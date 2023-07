Vuelta a San Juan 2024: "La nueva gestión deberá decidir si se hace o no"

En medio de mucha incertidumbre por los cambios que habrán dentro del deporte y los eventos venideros -programados o no-, Leonardo Flores, subsecretario de Deportes, expresó en Estación Claridad que "la nueva gestión deberá decidir si se hace o no". Además se refirió que el Mundial de Vóley Sub19 sí lo recibirán y al Superbike, no.