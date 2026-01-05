lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Exigencia

Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar

El Malevo arrancó los trabajos de puesta a punto en plena playa, bajo el sol y el calor, y con turistas como testigos inesperados de los movimientos del plantel que se prepara para el inicio en Primera. En sus filas, un ex San Martín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Riestra

Deportivo Riestra volvió a ser noticia, esta vez lejos del verde césped y bien cerca del mar. En el arranque de su pretemporada, el plantel del Malevo eligió un escenario tan poco convencional como llamativo: las playas de Pinamar, donde el primer equipo comenzó a entrenarse en medio del intenso calor, el sol a pleno y la curiosa mirada de los turistas. Nico Watson es el ex San Martín que se sumó al Malevo para jugar en Primera.

Lee además
paso la etapa 2 del dakar: como le fue al sanjuanino lisandro sisterna y kevin benavides
Lo último

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides
San Martín.
Esta tarde

Ilusión renovada: San Martín vuelve al trabajo y da inicio a la era Ariel Martos
image

Mientras algunos disfrutaban de la arena, las sombrillas y los trajes de baño, los futbolistas se movían entre pasadas físicas y ejercicios de coordinación, generando sorpresa y más de un celular en alto para registrar la escena. El contraste fue total: vacaciones de un lado, exigencia profesional del otro.

La particular elección del lugar no pasó inadvertida. Entre reposeras y familias veraneando, el plantel de Riestra llevó adelante una preparación poco habitual, pero fiel al estilo que caracteriza al club desde su llegada a la máxima categoría. La playa se transformó en gimnasio, la arena en aliada para el trabajo físico y el mar en telón de fondo.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008273211494940718&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

River evalúa la contratación de Sebastián Villa y se enciende la polémica del mercado de pases

El viaje de la ilusión: desde lo profundo de 25 de Mayo, recorren casi 100 kilómetros a diario para jugar el Mundialito de Trinidad

Arrancó el Mundialito de Trinidad: emoción, 'fulbito' y una semana a puro potrero infantil en San Juan

De Chepes a Trinidad, con la misma ilusión: Pablo volvió al Mundialito, ahora como profe

Estuviste en el 12 de Octubre alentando a tu equipo: ¡buscate!

Contratiempo en River: se desgarró una pieza clave del once de Gallardo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin se arma para la primera nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Te Puede Interesar

Dos meses de preventiva para el sujeto que estuvo tres meses prófugo tras un tiroteo vecinal en Chimbas
Violenta gresca

Dos meses de preventiva para el sujeto que estuvo tres meses prófugo tras un tiroteo vecinal en Chimbas

Por Juan Ortiz
Viñedos sanjuaninos. La reconversión hacia pasas y mosto divide al sector en un contexto de caída del consumo de vino y crisis de rentabilidad.
Propuesta en San Juan

Reconversión de viñedos: 12.000 hectáreas y un debate incómodo que puso en guardia a viñateros y bodegueros

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

San Martín.
Esta tarde

Ilusión renovada: San Martín vuelve al trabajo y da inicio a la era Ariel Martos

Nicolás Maduro, en el momento que era trasladado al Tribunal de Nueva York.
Audiencia de 30 minutos

Maduro declaró ante un juez en Nueva York: "Soy inocente, soy un hombre decente"