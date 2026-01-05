Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar

Deportivo Riestra volvió a ser noticia, esta vez lejos del verde césped y bien cerca del mar. En el arranque de su pretemporada, el plantel del Malevo eligió un escenario tan poco convencional como llamativo: las playas de Pinamar, donde el primer equipo comenzó a entrenarse en medio del intenso calor, el sol a pleno y la curiosa mirada de los turistas. Nico Watson es el ex San Martín que se sumó al Malevo para jugar en Primera.

image Mientras algunos disfrutaban de la arena, las sombrillas y los trajes de baño, los futbolistas se movían entre pasadas físicas y ejercicios de coordinación, generando sorpresa y más de un celular en alto para registrar la escena. El contraste fue total: vacaciones de un lado, exigencia profesional del otro.

La particular elección del lugar no pasó inadvertida. Entre reposeras y familias veraneando, el plantel de Riestra llevó adelante una preparación poco habitual, pero fiel al estilo que caracteriza al club desde su llegada a la máxima categoría. La playa se transformó en gimnasio, la arena en aliada para el trabajo físico y el mar en telón de fondo. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008273211494940718&partner=&hide_thread=false Entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar



— Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 5, 2026

