Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar
El Malevo arrancó los trabajos de puesta a punto en plena playa, bajo el sol y el calor, y con turistas como testigos inesperados de los movimientos del plantel que se prepara para el inicio en Primera. En sus filas, un ex San Martín.
Deportivo Riestra volvió a ser noticia, esta vez lejos del verde césped y bien cerca del mar. En el arranque de su pretemporada, el plantel del Malevo eligió un escenario tan poco convencional como llamativo: las playas de Pinamar, donde el primer equipo comenzó a entrenarse en medio del intenso calor, el sol a pleno y la curiosa mirada de los turistas. Nico Watson es el ex San Martín que se sumó al Malevo para jugar en Primera.
Mientras algunos disfrutaban de la arena, las sombrillas y los trajes de baño, los futbolistas se movían entre pasadas físicas y ejercicios de coordinación, generando sorpresa y más de un celular en alto para registrar la escena. El contraste fue total: vacaciones de un lado, exigencia profesional del otro.
La particular elección del lugar no pasó inadvertida. Entre reposeras y familias veraneando, el plantel de Riestra llevó adelante una preparación poco habitual, pero fiel al estilo que caracteriza al club desde su llegada a la máxima categoría. La playa se transformó en gimnasio, la arena en aliada para el trabajo físico y el mar en telón de fondo.
