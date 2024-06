Video: Neymar frenó en un semáforo, compró dos camisetas de Brasil y el vendedor ambulante enloqueció

El atacante que actualmente se desempeña en Al Hilal y que no fue convocado al certamen continental por una dura lesión que sufrió en octubre de 2023 durante un partido ante Uruguay por Eliminatorias para el Mundial 2026, viajaba en un coche rumbo al SoFi Stadium, pero de camino frenó con el auto y le gritó a un hombre que vendía casacas en una esquina para pedirle una de su selección. El vendedor se acercó y, cuando se dio cuenta de quién se trataba, no lo podía creer. "Dame dos", pidió el ex- Barcelona y PSG, que luego se tomó algunas fotos con los fanáticos.