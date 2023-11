Video: la reacción de Scaloni ante una hincha que le pidió que no deje la Selección

Dos días después de la conferencia de prensa que tapó un histórico triunfo (primera derrota de Brasil de local por Eliminatorias en toda su historia) con una histórica declaración, se conoció que el propio Scaloni no iría al sorteo de la Copa América, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en Miami y cuya presencia de los técnicos de los 16 seleccionados es requisito indicado en el reglamento del torneo. Otra piedra más en el camino de su continuidad, que por estas horas es incierta, mientras desde el entorno de Chiqui Tapia dejan en claro que el presidente de la AFA está enojado por la actitud que tomó el técnico, pero insisten en que las diferencias se arreglarán con una charla de por medio. Reunión que se dilata, pese a que por estas horas el DT campeón del mundo descansa en Pujato , Santa Fe, a 320 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Justamente desde su pueblo natal se viralizó en las últimas horas un video que muestra a Scaloni junto a una hincha de la Selección argentina que sacó su celular y grabó un pedido en modo selfie. "Leo, yo te quiero decir algo que te queremos decir 40 millones de argentinos: 'No te vayas'", le lanzó sin preludios.

¿La reacción del DT? Sonrió y le dijo "bueno". Una palabra que, ante la ausencia de definiciones tras el Maracanazo después del Maracanazo, fue tomada por la autora del video como una luz de esperanza para que la Scaloneta siga viva en 2024. "No puedo decir dónde fue, pero estaba ocupado viendo partidos de su hijo en una computadora", contó la chica en cuenta de Tik Tok. Y agregó: "De más está decir que no hay que creer todo lo que ven en la tele". Pero cuando le pidieron que diera más detalles del "detrás" del video, se excusó: "No puedo".

La mujer llevaba puesta la camiseta de Sportivo Matienzo, el club de la infancia donde Scaloni dio sus primeros pasos, y el video lo grabó el jueves. "Mi papá trabaja para él y su familia", explicó luego la chica, quien por estas horas tal vez guarde el secreto más importante del fútbol argentino: ¿seguirá o no Scaloni al frente de la Selección argentina?