Video: el tenebroso ritual "anti Messi" que hicieron chamanes en Perú para detenerlo

Lionel Messi llegó al compromiso absolutamente recuperado desde lo físico por lo que no tendría inconvenientes para sumar minutos, aunque el entrenador no dejó en claro si será desde el inicio o aportando desde el banco de suplentes. De hecho, en conferencia de prensa reconoció que eso iba a ser definido en el transcurso de este martes, acaso si no lo fue aún.