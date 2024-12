Video: así se presentaba Luis Murua, el nuevo técnico de Desamparados, "Necesitamos apoyo"

Aparentemente, la piedra que hizo tropezar al ex entrenador fue la eliminación del Torneo de Verano y la reciente caída (1-3) ante Atenas en Pocito, por la ida de la cuarta ronda del Regional Amateur. El Víbora la tiene difícil para la vuelta, pero no es imposible, ya que tiene el plus de definir en su casa.

Se verá cómo arranca la temporada de Luis Murua al frente y con el primer desafío de no dejarlo afuera de la competencia más federal.

ASÍ SE PRESENTABA LUIS MURUA EN DESAMPARADOS: