Valiente se fue de Desamparados debiendo al menos dos sueldos a los jugadores

Sin embargo, existe un compromiso por parte de Valiente de saldar las deudas este mismo mes. El dinero saldrá del próximo subsidio del Gobierno provincial. Por una cuestión de tiempo y de firmas, ese dinero se le abonará a la vieja comisión, encargada de regularizar la situación con estos futbolistas que siguen vinculados al club.

b5e3a3b0-f387-49ed-b03a-9daac3983f84.jpg

Cabe destacar que Juan Valiente dejó el sillón grande de Puyuta después de de cuatro años, finalizando un semestre para el olvido marcado por el descenso al Torneo Regional Amateur y la no recuperación de su campo de juego, afectado, según los dirigentes salientes, por la sequía. Su reemplazante, un conocido hincha del club, apuntó contra la situación económica heredada.

"Nuestros asesores contables tuvieron acceso a los libres y a la situación económica del club, y hay cosas que son inaceptables. El no solucionarse algunas cosas puntuales... Va a terminar rota la relación, aunque no me gusta tener enemigos. Hoy me toca defender a Desamparados, hoy me toca defender el buen nombre de Desamparados y no me caso con nadie", había expresado el día de la asamblea el nuevo presidente del Víbora.

0fce0b74-5e14-4e49-ab59-bc04a12881e8.jpg Augusto Pérez Garro, el nuevo presidente de Desamparados.

Por otro lado, Pérez Garro había manifestado que, para recuperar económicamente a la institución, será importante volver a jugar en el Estadio Serpentario: "Lo pide la gente, porque forma parte de la identidad del club, porque forma parte de uno de los principales ingresos. También hay que recuperar la masa societaria, que es uno de los principales aportes que tiene".