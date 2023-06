Uruguay le ganó 2-0 a Estados Unidos y se clasificó a las semifinales

Mundial Sub 20: Uruguay 2 - Estados Unidos 0La selección de Uruguay derrotó a Estados Unidos y avanzó a las semifinales del Mundial Sub 200 seconds of 30 secondsVolume 90% La selección de Uruguay derrotó a Estados Unidos y avanzó a las semifinales del Mundial Sub 20

Uruguay venció 2-0 a Estados Unidos en el cierre de la jornada de los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20. El partido se disputó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y tuvo como dominador al cuadro celeste, que chocará el próximo jueves 8 de junio a las 14.30 frente a Israel por un lugar en la final.

El encuentro arrancó como se esperaba en los papeles: de ida y vuelta con oportunidades para ambas naciones. Aunque los norteamericanos tuvieron mayor protagonismo en el inicio, fue la Celeste la que pegó primero. Juan Santos desbordó de gran manera por el sector izquierdo, llegó al fondo, levantó la cabeza y visualizó a Anderson Duarte dentro del área chica. Con un fuerte pase, el delantero sólo tuvo que empujar el balón en el arco vacío para darle la ventaja al último representante de Conmebol vivo en el certamen.

El conjunto sudamericano volvió a golpear en el momento justo de la segunda parte y contó con una cuota de suerte para ampliar la ventaja. Tras un centro de Juan Cruz De Los Santos, el defensor Joshua Wynder intentó rechazar, pero pifió en el cierre y convirtió un gol en contra al minuto 57. La gruesa falla en el fondo de Estados Unidos le permitió a Uruguay acercarse un paso más a las semifinales del Mundial.

A los 65, Estados Unidos reaccionó en busca del descuento con un disparo dentro del área de Diego Luna, pero el arquero Randall Rodríguez tapó muy bien con su pie para enviar la pelota al córner. Esa fue la única acción de peligro del cuadro norteamericano, ya que Uruguay supo controlar el balón y defendió de manera efectiva la diferencia obtenida, casi sin pasar sobresaltos.

El combinado norteamericano había aterrizado en la Argentina como uno de los candidatos al título y ratificó dicha posición con impresionantes estadísticas. En sus cuatro encuentros en el certamen, ganó todos y no recibió goles: 1-0 a Ecuador, 3-0 a Fiji, 2-0 a Eslovenia y 4-0 a Nueva Zelanda. Sin embargo, no tuvieron una buena tarde en Santiago del Estero y quedaron eliminados en cuartos.

La Celeste, por su parte, salió del Grupo E como segundo y sólo perdió con Inglaterra, ya eliminado del torneo. En octavos de final sufrió pero venció a Gambia por la mínima diferencia y ahora se metió entre los mejores cuatro del certamen y se ilusiona con levantar la copa por primera vez en su historia.

Formaciones

Estados Unidos: Gabriel Slonina; Brandan Craig, Joshua Wynder, Michael Halliday; Justin Che, Obed Vargas, Jack McGlynn, Caleb Wiley; Diego Luna, Cade Cowell, Owen Wolff. DT: Mikey Varas.

Uruguay: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González, Alan Matturro; Ignacio Sosa, Fabricio Díaz, Rodrigo Chagasa, Juan Santos; Franco González, Anderson Duarte. DT: Marcelo Broli.

Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)

TV: DirecTV