Universitario y San Juan Rugby se disputan el trono del superclásico sanjuanino

Pocito será nuevamente el escenario del duelo más esperado del rugby local. Desde las 17hs., y con el arbitraje de Federico González, Universitario enfrentará a San Juan Rugby Club en una nueva edición del clásico más convocante de la provincia. Todo el detalle.

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El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega al compromiso con un arranque sólido en el certamen. En sus dos primeras presentaciones consiguió victorias: en el debut se impuso por 27-09 ante Sporting Club Alfiles y, la semana pasada, superó a Huazihul por 27-20.

Por su parte, Los de Santa Lucía atraviesan un gran momento y se ubica como único líder del certamen. El Piuquén ganó sus dos encuentros con punto bonus ofensivo, tras vencer a Huazihul por 48-05 y a Jockey Club por un contundente 62-17.

La jornada en el predio de Pocito contará con doble programación. El encuentro de Intermedia comenzará a las 15.15 hs., con el arbitraje de Braian Montaño, mientras que el partido de Primera División se disputará desde las 17.00 hs., bajo la conducción de Federico González.

Cabe recordar que el Torneo Provincial otorga dos plazas para el Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026, por lo que Universitario y San Juan RC aparecen como dos de los principales candidatos a quedarse con esos lugares en la próxima temporada.