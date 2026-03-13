viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Partidazo

Universitario y San Juan Rugby se disputan el trono del superclásico sanjuanino

El duelo se disputará este sábado desde las 17hs en la cancha de Pocito, con el arbitraje de Federico González. Cómo llega cada uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pocito será nuevamente el escenario del duelo más esperado del rugby local. Desde las 17hs., y con el arbitraje de Federico González, Universitario enfrentará a San Juan Rugby Club en una nueva edición del clásico más convocante de la provincia. Todo el detalle.

Lee además
dolor en la comunidad del rugby por la muerte de alberto besu mugnos
Deceso

Dolor en la comunidad del rugby por la muerte de Alberto "Besu" Mugnos
dura sancion en el futbol sanjuanino: suspendieron por un ano y medio al jugador de trinidad que golpeo a un rival
Es oficial

Dura sanción en el fútbol sanjuanino: suspendieron por un año y medio al jugador de Trinidad que golpeó a un rival

El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega al compromiso con un arranque sólido en el certamen. En sus dos primeras presentaciones consiguió victorias: en el debut se impuso por 27-09 ante Sporting Club Alfiles y, la semana pasada, superó a Huazihul por 27-20.

Por su parte, Los de Santa Lucía atraviesan un gran momento y se ubica como único líder del certamen. El Piuquén ganó sus dos encuentros con punto bonus ofensivo, tras vencer a Huazihul por 48-05 y a Jockey Club por un contundente 62-17.

La jornada en el predio de Pocito contará con doble programación. El encuentro de Intermedia comenzará a las 15.15 hs., con el arbitraje de Braian Montaño, mientras que el partido de Primera División se disputará desde las 17.00 hs., bajo la conducción de Federico González.

Cabe recordar que el Torneo Provincial otorga dos plazas para el Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026, por lo que Universitario y San Juan RC aparecen como dos de los principales candidatos a quedarse con esos lugares en la próxima temporada.

Seguí leyendo

La selección de Irán le respondió a Trump: "Nadie nos puede excluir del Mundial"

Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación en el GP de China: "Estoy un poco perdido"

La Justicia autorizó al Chiqui Tapia para que salga del país

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

Un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por la reventa de entradas en el estadio de Boca

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció 2 a1 a Huracán en el debut del Chacho Coudet

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
enorme tristeza en el pueblo viejo por la muerte de un querido hincha de san martin
Deceso

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un negro sanjuanino y fue madre después de los 40
En radio

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

Te Puede Interesar

Central de Policía de San Juan.
Convocatoria

La Policía de San Juan busca cubrir un cargo clave en su planta de personal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dura sanción en el fútbol sanjuanino: suspendieron por un año y medio al jugador de Trinidad que golpeó a un rival
Es oficial

Dura sanción en el fútbol sanjuanino: suspendieron por un año y medio al jugador de Trinidad que golpeó a un rival

Gendarmería Nacional secuestró drogas a dos chilenos en territorio sanjuanino
Escuadrón 26

Gendarmería Nacional secuestró drogas a dos chilenos en territorio sanjuanino

Piden 2 años y 6 meses de prisión para el ex comisario Padilla por el robo de autopartes en el Depósito Judicial
Alegatos

Piden 2 años y 6 meses de prisión para el ex comisario Padilla por el robo de autopartes en el Depósito Judicial

Las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación.
Fin a la incertidumbre

Avalancha de inscriptos por la Ley de Glaciares: el plan en el Congreso para que el debate no sea eterno y un dato llamativo