San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

El calendario de la Primera Nacional vuelve a ponerse en marcha y para San Martín llega un desafío exigente. Este viernes desde las 21, el equipo sanjuanino visitará a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental , por la quinta fecha de la Zona B del campeonato.

El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y será transmitido a través de LPF Play, mientras que también podrá seguirse el minuto a minuto a través de plataformas deportivas.

El Verdinegro llega a este compromiso con cuatro puntos, luego de sumar una victoria, un empate y una derrota en las primeras presentaciones. En su última salida cayó frente a Tristán Suárez en Ezeiza, un resultado que frenó el envión que había logrado tras vencer a Güemes y avanzar en la Copa Argentina frente a Deportivo Madryn.

Con el parate en el fútbol argentino ya superado, el plantel que conduce Ariel Martos apunta a retomar el camino de los buenos resultados y empezar a consolidarse en la categoría tras el descenso de la temporada pasada.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador mantiene la idea táctica de dos líneas de cuatro y dos delanteros. En defensa aparecen como opciones firmes Murillo y Zuliani por los laterales, mientras que Mauro Osores fue uno de los zagueros con mayor continuidad.

En la mitad de la cancha, Nicolás Pelaitay, Acosta y Hachen se perfilan como la base del mediocampo. La duda pasa por el jugador encargado de la creación, lugar que disputan Sebastián González y Monje. En ataque, Nazareno Fúnez se ganó su lugar por su eficacia frente al arco y sería acompañado por Carlo Lattanzio.

Del otro lado estará una Atlético Rafaela que llega con confianza luego de conseguir su primer triunfo del torneo al superar a Temperley. El equipo dirigido por Iván Juárez intentará aprovechar la localía para seguir sumando y consolidar su arranque de temporada.

La probable formación del conjunto santafesino sería con Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Matías Pardo, Facundo Soloa, Nahuel Cainelli y Agustín Obando; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno o Ciro Leineker.

Historial: lo largo de 43 enfrentamientos entre Primera División y B Nacional, San Martín ganó 16, Rafaela 11 y empataron en 16 oportunidades.

Con números similares en la tabla y la temporada todavía en pleno inicio, el duelo promete intensidad. Para San Martín será una buena oportunidad de demostrar que puede volver a ser competitivo lejos de Concepción y empezar a afirmarse en el campeonato.