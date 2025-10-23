jueves 23 de octubre 2025

Torneo local

Unión ganó, se clasificó a la final y va por otro título en el fútbol sanjuanino

El Azul venció 2-0 a Atenas y se aseguró un lugar en la definición del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Desamparados goleó y sigue como escolta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El inicio de la 17ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó una victoria determinante: Unión de Villa Krause superó 2-0 a Atenas y se clasificó directamente a la final del certamen.

El equipo de Magallanes se repuso de las caídas ante Alianza por el Clausura y frente al propio Mirasol en el Regional Amateur. Esta vez, en casa, mostró solidez y se quedó con los tres puntos que le garantizan pelear por el título.

Las emociones llegaron en el complemento. Germán Giménez abrió el marcador a los 17 minutos y, sobre el cierre, Luciano Riveros amplió la ventaja a los 47, desatando el festejo de la hinchada en Villa Krause.

Más temprano, en el Centenario Olímpico, Desamparados goleó 4-0 a Villa Obrera con tres goles de Daniel Castro y uno de Lucas Riofrío. Con ese resultado, el Puyutano alcanzó los 32 puntos y se mantiene como escolta, a seis del líder. Aunque todavía puede igualarlo en las dos fechas restantes, Unión se vería favorecido por el sistema olímpico de desempate, ya que ganó el duelo entre ambos (2-1).

La jornada se completará este jueves con dos duelos claves por la clasificación a los playoffs: Colón Junior recibirá a Minero en la calle Sargento Cabral, con arbitraje de Marcelo Cruz, y Alianza será local ante San Lorenzo en Santa Lucía, bajo la conducción de Martín Riveros.

*Con información de Radio Santa Cecilia

