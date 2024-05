Una sana costumbre: Concepción, campeón del Argentino Senior Femenino 2024

En representación de San Juan estuvieron Unión de Villa Krause, Social San Juan, Bancaria, Unión Vecinal de Trinidad (UVT), Aberastain de Pocito y Concepción Patín Club (CPC).

En la primera ronda, la mayoría de los conjuntos sanjuaninos accedieron a la siguiente ronda. En el grupo A, UVT (6) escoltó a Andes Talleres de Mendoza (9) y pasó; pero el Naranja pocitano (3) no corrió con la misma suerte. En el grupo B, CPC (9) ganó todos sus encuentros y clasificó sin sobresaltos. En la zona C ocurrió algo similar a la A. Las rawsinas de Unión (6) pasaron de fase detrás de IMPSA (9), pero Bancaria (0) no pudo lograrlo. Y en la zona D, Social (9) lideró el tablero.

Talleres le ganó 4-0 a San Martín. Y las decanas de Social cayeron 5-2 ante Murialdo y las comunitarias de UVT 3-1 frente a IMPSA. Rápidamente se despidieron del torneo. Y en otra de las llaves hubo duelo de sanjuaninas, por lo que un equipo avanzaría y el otro también se quedaría en el camino. CPC venció a las azules de Unión.

En la instancia de Semifinales hubo predominio de mendocinas. Y Concepción era la única esperanza de San Juan. En el primer turno, IMPSA eliminó a Murialdo al vencerlo 4 a 1 y en la final anticipada, CPC se lo dio vuelta a Andes Talleres y le ganó 6 a 4.

2e9403df-dba6-4561-bfb9-59be364859bd.jfif

El Campeonato Argentino concluyó el sábado, jornada en la que se disputaron los partidos definitorios. En la antesala, por el tercer puesto, Andes Talleres goleó 5 a 2 a Murialdo. Y en la gran final se vieron las caras las mendocinas de IMPSA y las sanjuaninas de CPC, éstas dirigidas tácticamente por Jorge ‘Bebé’ Castro, también entrenador de Las Águilas, selección argentina femenina de hockey patín.

La paridad fue total. A tal punto que el título se inclinó del lado de Concepción sólo por un tiro penal. Porque tanto el tiempo reglamentario como el suplementario terminó igualado sin goles.

En la definición por penales, IMPSA estuvo 2-1 arriba en el tanteador y a punto de liquidarlo a su favor. Díaz Moya y Nahim anotaron para el Violeta, y Burgoa para CPC. Luego llegó el momento donde Anabella Flores, en su último torneo con su equipo, se lució por completo. Evitó tres goles consecutivos y al término, CPC lo empató con Rita Guevara, la goleadora del torneo con 10 tantos, y lo dio vuelta con Tabarelli, quien en penales convirtió el 3 a 2 definitivo que terminó coronando como bicampeón argentino a Concepción Patín Club de San Juan.

Las posiciones principales del Campeonato Argentino Senior Femenino 2024 quedaron conformadas de la siguiente manera:

1) Concepción Patín Club de San Juan.

2) IMPSA de Mendoza.

3) Andes Talleres de Mendoza.

4) Murialdo de Mendoza.

5) Social de San Juan.

6) Unión VK de San Juan

7) Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.

8) San Martín de Mendoza.

Créditos por fotografía: Arnold Comu y Rayu Alaniz.