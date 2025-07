Una reconocida radio deportiva aseguró que no la dejan entrar a San Martín por criticar la Comisión Directiva

A días del primer partido de San Martín en condición de local por el Torneo Clausura 2025 , una reconocida radio deportiva de San Juan afirmó que no recibieron las acreditaciones correspondientes para cubrir los cotejos del ‘Verdinegro’ en el estadio Hilario Sánchez. Según declararon desde ese medio, la medida se debe a las críticas que realizaron contra la Comisión Directiva del club de Concepción, liderada por el presidente Jorge Miadosqui .

Claudio Bonomo, periodista y referente de Radio Sports, afirmó a Tiempo de San Juan que el medio no ha recibido acreditaciones para ingresar a los partidos de San Martín. Sobre ello, declaró que cumplieron con los requisitos formales para el acceso a prensa: “Mientras otros colegas ya cuentan con los códigos QR que permiten el ingreso, a nosotros no se nos entregó y no hubo ninguna respuesta oficial”.