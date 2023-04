Una reconocida periodista fue manoseada mientras trabajaba: "Me quedé dura"

Sin embargo, cuando se retiró del predio vivió un mal momento y, angustiada, lo contó a través de sus redes sociales. “Salí de relatar un partido y un tipo me pidió una foto. Le dije que sí. Él aprovechó el momento y me agarró todo el orto en el segundo que duró la foto. No sé cómo sentirme. Me quedé dura”, escribió Vidal en su cuenta de Twitter.

En la misma publicación, agregó: “Salí re feliz y ahora estoy llorando en el auto. Y yendo a relatar otro fingiendo demencia”.

Enseguida, sus seguidores y otros usuarios que se encontraron con su posteo se solidarizaron con ella. “Horrible lo que tuviste que vivir! Un gran abrazo y bien ponerlo en palabras aunque sea frustrante en este momento, solo si es si”, escribió una mujer.

Otros pidieron que el club se responsabilice de encontrar al agresor para denunciarlo y que no vuelva a entrar al predio. “Se tiene que terminar el acoso y agresión machista en las canchas. Fuerza!”, sumó una joven.

Agustina es relatora y periodista. Cubre desde hace tiempo el fútbol femenino argentino para ESPN y la TV Pública y en julio viajará a Australia y Nueva Zelanda para cubrir la Copa Mundial 2023.