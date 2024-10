Una nueva estrella para el Inter Miami: otro campeón del mundo quiere sumarse al equipo de Lionel Messi

Primera Nacional Baja sensible en San Martín: un jugador se pierde los últimos tres partidos y ¿llega al Reducido?

El ex jugador del Manchester United, quien posee una propiedad en Miami, estaría considerando rescindir su contrato con la Juventus para buscar un nuevo comienzo en la liga estadounidense. La información ha sido confirmada por talkSPORT, medio que adelantó las intenciones del mediocampista de establecerse en Estados Unidos. Vale recordar que el galo estuvo presente en el Chase Stadium en un partido de esta temporada para ver un encuentro de las Garzas, equipo que acaba de conquistar la Supporters’ Shield.

image.png

Sin embargo, el camino de Pogba hacia el Inter Miami no será tan sencillo. El club de la MLS, propiedad de David Beckham, ha logrado construir un plantel estelar con varios ex jugadores del FC Barcelona, entre ellos Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, además de la estrella argentina Lionel Messi. Este último llegó al equipo en 2023 y, según reportes, percibe un importante salario, el cual incluyendo ingresos derivados de acuerdos con Apple y Adidas vinculados a la Major League Soccer.

Pese a su interés por jugar en la misma ciudad que Messi, Pogba también tiene la opción de fichar por algún club de Los Ángeles, una alternativa atractiva dado que podría reunirse con algunos compañeros de la selección francesa que ganó la Copa del Mundo en 2018, como Hugo Lloris y Olivier Giroud, quienes actualmente militan en Los Angeles FC.

El último año ha sido complicado para el francés. Antes de su suspensión provisional en septiembre de 2023 tras dar positivo en un control antidopaje, Pogba solo jugó 12 partidos con la Vecchia Signora en su segunda etapa en el club. Su último encuentro fue una breve aparición como suplente de 28 minutos contra el Empoli el 3 de septiembre de ese año.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó esta semana la reducción de la sanción de Pogba tras aceptar los argumentos presentados por el jugador, quien alegó que la ingesta de la sustancia por la que dio positivo, DHEA, no fue intencionada. Según la defensa del futbolista, el resultado adverso se produjo por un error al tomar un suplemento recetado por un médico en Florida, quien supuestamente estaba al tanto de las obligaciones antidopaje del jugador en cumplimiento del Código Mundial Antidopaje.

Pogba solicitó inicialmente una reducción de la sanción a 12 meses, pero el TAS determinó que, aunque no hubo intención deliberada de mejorar su rendimiento, el futbolista no está exento de responsabilidad por no haber sido más cuidadoso con los suplementos consumidos. La sanción fue finalmente reducida a 18 meses y se eliminó la multa de 5.000 euros que le había impuesto la agencia antidopaje italiana en septiembre de 2023.

A sus 31 años, Pogba ve en la MLS una oportunidad para revitalizar su carrera y dejar atrás un capítulo complicado en su trayectoria profesional. La posibilidad de compartir cancha con Lionel Messi y las demás estrellas del Inter Miami sería un atractivo tanto deportivo como comercial, pero aún queda por ver si el club de Beckham podrá hacerle un espacio al francés en su plantel plagado de figuras.

Con la mirada puesta en marzo de 2025, Pogba espera tener la oportunidad de demostrar que aún tiene mucho por aportar en el terreno de juego y volver a brillar como lo hizo en sus mejores momentos con la selección francesam Juventus y Manchester United.

FUENTE: Infobae