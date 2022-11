Un Unión sin presidente ni DT: la molestia del plantel y el desconcierto de Solera

image.png

El equipo en el campo, Gastón Solera más cerca de la puerta, y los fanáticos que merodeaban la zona con los cánticos y las banderas. En diálogo con Tiempo y un poco desconcertado, el DT confesó: "Me comunicaron anoche que no iba a ser más el técnico y estuve de acuerdo, pero quería que los que me despedían que vinieran a hacerlo personalmente, para que le dieran los motivos a los futbolistas y yo me iba".

En cuanto al motivo de este desencadenante, Solera dijo 'no saberlo': "Pregunté los motivos y no me los quisieron dar. El club no es mío, no es de nadie, Es el escudo y es de la gente. Sinceramente, el desencadenante no sé, porque no le he hecho mal a nadie".

Por su parte, el arquero Carlos Biasotti, quien se encontraba mirando la práctica un poco más distante de sus compañeros, también conversó con nosotros: un poco molesto y esperando que se soluciones.

"Este plantel tiene el respaldo para y con Gastón, se les fue el máximo artífice de la levantada de Unión. Este club estaba abandonado y él fue armando su plan de trabajo. No sé cuando comenzó el problema y acá estamos muy solos, cuando en realidad representamos a un club muy grande. No sé quienes son los directivos de Unión, no los conozco", afirmó Biasotti.

Posterior a eso, confirmó que todo el plantel y los hinchas quieren que Gastón Solera continúe al frente del equipo y que espera que el problema se solucione pronto: "Hoy no vino nadie, no hay directivos. Nosotros estamos entrenando para el partido de mañana, y Gastón está con nosotros hasta tanto no venga alguien y diga lo contrario".