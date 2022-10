De entrenador campeón a ¿presidente?: Gastón Solera, el apuntado para agarrar el timón

Consultado por esto, el entrenador se mostró sorprendido ante la idea de ocupar un nuevo rol en Unión aunque reconoció que durante su gestión como DT también se ha ocupado de otras funciones. "No sabría qué decir. Yo siempre manifesté que jamás tuve las intenciones de involucrarme dirigencialmente en el club. Al contrario, lo que siempre quise es que existiera un grupo de trabajo para que trabajen por y para el club. La función que siempre quise cumplir es la de técnico, involucrándome no sólo en Primera, sino también en Cuarta e inferiores", manifestó Solera.

Sin embargo, no descartó la idea de manejar los destinos del club a futuro: "No sé cómo será la situación, veremos cómo se presenta. Hay que tratar de acomodarse independientemente de los nombres. Yo he nacido en el club y siempre voy a querer lo mejor para él. Acá no importan los nombres, lo más importante es el escudo y los colores. Eso es lo que hay que defender. Si me toca estar desde adentro, voy a tratar de hacer todo de la mejor manera para que al club le vaya bien".

El entrenador, quien ha conquistado la Copa de Campeones y Torneo de Invierno con el Azul, señaló que por ahora está enfocado en su salud. Solera a traviesa una recuperación tras ser agredido violentamente en cancha de San Lorenzo de Ullum. "Estoy ocupándome de mi salud. No estoy feliz con todo lo que estoy pasando, me pone triste lo que sucedió en Ullum y lo que está pasando institucionalmente en Unión. No son cosas lindas. Yo ayudé muchísimo al club para que salga adelante, siempre estuve poniéndole el pecho", cerró.