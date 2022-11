Sigue el escándalo en Unión: despidieron por WhatsApp al técnico campeón

La escandalosa novela que tiene a Unión de Villa Krause y a sus autoridades como protagonistas parece no tener fin. Es que a pocas horas de hacer pública su renuncia a la presidencia del club, Daniel Peña dio marcha atrás con su decisión y desvinculó de una insólita y poco profesional manera a Gastón Solera, el entrenador campeón, quien fue notificado mediante un audio de WhatsApp que no seguiría al frente del plantel.

"Gastón después de analizar un montón de cosas, después si querés nos juntamos y hablamos, pero en definitiva no podés seguir siendo el técnico de Unión, no te preocupes por los jugadores. Se reconoce el éxito, pero creo que ya está, que ya se cumplió un ciclo", son las palabras que utilizó Peña para informarle a Solera que quedaba desvinculado del cargo de entrenador. Junto con el audio, Mundo Azul publicó que debido a esta situación el 80% de los jugadores se irían del club.