viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primer desafío

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos

Lisandro Sisterna y el dos veces campeón del Dakar en motos pusieron primera, por primera vez juntos en una competencia, en la Baja Marruecos 2025. Mirá la espectacular postal que publicó la organización sobre el binomio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lisandro

El rugido del motor argentino -y sanjuanino- se escuchó fuerte en las arenas de Merzouga. Este último jueves, Lisandro Sisterna tuvo su bautismo mundialista como navegante de Kevin Benavides, quien dejó atrás las motos para animarse al desafío de los autos en la Baja Marruecos 2025, una prueba que se disputa del 2 al 6 de octubre y que sirve como antesala al Rally de Marruecos y al Dakar.

Lee además
Lisandro Sisterna y Kevin Benavides, juntos en el Dakar 2026. 
Qué dupla

Bombazo: Kevin Benavides eligió al sanjuanino Lisandro Sisterna para iniciar su camino hacia su primer Dakar como piloto de autos
desamparados dio el golpe en pocito, vencio a trinidad y se metio de lleno en la pelea
Fútbol local

Desamparados dio el golpe en Pocito, venció a Trinidad y se metió de lleno en la pelea

La dupla nacional debutó a bordo de un Taurus T3 Max del equipo BBR Motorsport, con el que iniciaron el recorrido en la categoría “Challenger”. No fue un estreno fácil para los dos: a los 30 kilómetros de la especial, Benavides sufrió un vuelco en las dunas que dañó el sistema de refrigeración del vehículo. “Me comí una cortada en las dunas, volcamos y el auto cayó de pie. No estoy conforme porque es un error mío, son cosas que pasan e irán pasando”, reconoció el salteño, que igualmente logró completar la jornada junto a Sisterna.

En lo deportivo, los argentinos clasificaron 13° en la General y 10° en su clase, a unos 30 minutos de los líderes. La competencia reunió a 66 vehículos que debieron recorrer casi 1300 kilómetros por pistas y dunas, en la quinta edición de la carrera. Entre los favoritos destacaron los franceses Mathieu Serradori y Loic Minaudier, a bordo del nuevo Century CR7, quienes se mostraron como los más veloces desde el arranque con un registro de 1h52m41.

Temas
Seguí leyendo

La noche más emotiva del goleador sanjuanino del Barça: lágrimas con su madre y un homenaje de Olimpia

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

River sacó del camino a Racing: los mejores memes y reacciones

River madrugó con la ley del ex, le ganó a Racing y se metió en la semi de Copa Argentina

'Picante' Pereyra, la voz del box: el rol en el cuadrilátero, el ida y vuelta con la Locomotora y la vez que cuidó a la Mona Jiménez

Nostalgia y pasión: así presentaron el regreso del TC2000 al Zonda

La Reserva de San Martín empató con San Lorenzo y se trajo un puntazo del Nuevo Gasómetro

Alerta de calor extremo en la Fórmula 1: cómo es el traje especial que usará Franco Colapinto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mundial de clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y valenciano va por el batacazo en la ultima jornada
Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos
Primer desafío

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos