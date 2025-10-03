Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos

El rugido del motor argentino -y sanjuanino- se escuchó fuerte en las arenas de Merzouga. Este último jueves, Lisandro Sisterna tuvo su bautismo mundialista como navegante de Kevin Benavides, quien dejó atrás las motos para animarse al desafío de los autos en la Baja Marruecos 2025, una prueba que se disputa del 2 al 6 de octubre y que sirve como antesala al Rally de Marruecos y al Dakar.

La dupla nacional debutó a bordo de un Taurus T3 Max del equipo BBR Motorsport, con el que iniciaron el recorrido en la categoría “Challenger”. No fue un estreno fácil para los dos: a los 30 kilómetros de la especial, Benavides sufrió un vuelco en las dunas que dañó el sistema de refrigeración del vehículo. “Me comí una cortada en las dunas, volcamos y el auto cayó de pie. No estoy conforme porque es un error mío, son cosas que pasan e irán pasando”, reconoció el salteño, que igualmente logró completar la jornada junto a Sisterna.

En lo deportivo, los argentinos clasificaron 13° en la General y 10° en su clase, a unos 30 minutos de los líderes. La competencia reunió a 66 vehículos que debieron recorrer casi 1300 kilómetros por pistas y dunas, en la quinta edición de la carrera. Entre los favoritos destacaron los franceses Mathieu Serradori y Loic Minaudier, a bordo del nuevo Century CR7, quienes se mostraron como los más veloces desde el arranque con un registro de 1h52m41.

