Un periodista de Buenos Aires criticó duramente al operativo y arbitraje tras el partido entre San Martín vs. All Boys

El periodista deportivo Emiliano Pinsón, conocido por su trabajo en Buenos Aires, lanzó un fuerte descargo luego de asistir al estadio Hilario Sánchez para presenciar el encuentro entre San Martín y All Boys. El partido, que terminó en un empate 2-2 y con tres expulsados para el equipo visitante, resultó decisivo para que San Martín avanzara al Reducido, en medio de un arbitraje que generó polémica. Pinsón no escatimó críticas hacia el operativo policial, las decisiones arbitrales y la gestión del club sanjuanino.

Embed - Emiliano Pinsón on Instagram: "Orgulloso de ser de @caallboysoficial" View this post on Instagram A post shared by Emiliano Pinsón (@emipinson)

En su programa de radio, detalló: “Primero que nada, el operativo policial fue un desastre. Nos dejaron, como parte de la delegación, en un sector que nos obligaba a cruzar toda la cancha detrás de la tribuna donde San Martín anotó sus goles en el segundo tiempo. El colectivo de nuestra delegación estaba estacionado justo detrás de esa tribuna. Tuvimos que caminar detrás del arco y las gradas para llegar a unas cabinas viejas y enrejadas, casi en estado de abandono. Si bien no se podía acceder directamente, cualquiera podía saltar una pared baja y entrar”.

Pinsón, quien lucha con un avanzado Parkinson y se ha convertido en un símbolo de resiliencia, continuó: “Cuando All Boys se puso 2-0, los hinchas se colgaron de los alambrados delante de la platea. Si All Boys ganaba, temíamos que nos agredieran, nos insultaron de forma brutal. Me sorprendió que, durante toda mi estadía en la cancha, no vi al presidente Jorge Miadosqui en ningún momento”.

image.png

Finalmente, agregó: “Está claro que la policía falló en el operativo, eso fue evidente. En cuanto al partido, hubo una mano clarísima que no fue cobrada. Al asistente lo presionaron feo, especialmente Antuña, que tiene fama de ser un gran charlatán y de generar ese tipo de situaciones”. No obstante, Pinsón destacó el esfuerzo de Franco Toloza, un jugador del Albo que fue expulsado, elogiando su desempeño a pesar de las circunstancias.