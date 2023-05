Un gigante de Brasil se reunió con Lionel Messi: el motivo

Mientras tanto, un homónimo del astro argentino, acaba de definir su futuro al firmar su primer contrato profesional en San Paulo con solo 9 años y convertirse en noticia internacional.

Lionel Messi da Silva será parte del equipo paulista Sub-9 y confesó que sueña con seguir los pasos de su ídolo, el gran Leo Messi.

https://twitter.com/futebol_info/status/1656774520789692417 Lionel Messi da Silva, do sub-9, assinou seu primeiro contrato com o São Paulo.



Carlos Tevez, criticó duramente al PSG y el trato que tuvo con Leo Messi

Tras la sanción del París Saint-Germain a Leo Messi por viajar a Arabia Saudita sin pedir el permiso correspondiente, Carlos Tévez habló al respecto en TyC Sports.

El gran ídolo de Boca Jr. afirmó: “PSG nunca lo cuidó. Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo. Si me decías a mi siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates. Ellos me tenían que pedir disculpas a mí, pero Leo Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero”.

Tévez también se refirió al trato del club dirigido por Christophe Galtier hacia el capitán de la Selección Argentina: “Después podemos decir miles de cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque es así. Será por el Mundial o por otra cosa, pero no podés tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan. Yo he jugado contra el PSG cuando estaba en el United y eran mitad de tabla. Lo mismo que el City cuando yo firmé, nosotros teníamos cuatro duchas y nos cambiábamos en un contenedor”.