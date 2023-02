Un ex campeón del mundo, compañero de Lionel Messi, se retira de su selección

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”, escribió el zaguero central del París Saint-Germain.

continuación, lamentó la conclusión de este recorrido tras quedarse afuera del último Mundial de Qatar: “Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”.

El hombre de 36 años es el futbolista con mayor cantidad de presencias defendiendo a su país dentro de una cancha y, en ese camino, anotó 23 goles. Luego de su debut el 26 de marzo de 2005 en un amistoso con victoria contra China, Ramos desplegó todo su talento para llegar a la cúspide de su carrera con la obtención del Mundial 2010 sumado a las Eurocopas 2008 y 2012 logradas bajo la dirección de Luis Aragones y Vicente del Bosque, quien reemplazó al primero tras la primera coronación a nivel continental.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpAzAt8KXdp%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

Las mieles de estos grandes momentos ya han quedado atrás porque jugó su último partido con España el 31 de marzo de 2021. El triunfo 3-1 ante Kosovo como local por la clasificación a la cita mundialista fue su despedida ante el público. Tras jugar Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, Luis Enrique descartó su convocatoria, a pesar de los problemas defensivos que exhibía su equipo en cada encuentro. Junto con Sergio Busquets e Iker Casillas, son el trío español con más encuentros disputados en un torneo de esta índole (17).

“Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa. Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol”, afirmaba el defensor en una carta publicada el 14 de noviembre.

En esa misma misiva, reconocía los puntos negativos de su primera campaña en el Parque de los Príncipes plagada de ausencia y trabajos fuera de los terrenos de juego: “La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone”.

La prematura eliminación en octavos de final ante Marruecos en Qatar y la llegada de un nuevo director técnico había ilusionado al excapitán del Real Madrid con una posible vuelta a la nómina, pero de la Fuente Castillo, con pasado reciente en las categorías formativas del elenco nacional, le comunicó que no será tenido en cuenta más allá de su rendimiento en Francia, donde jugó 32 partidos esta temporada con 2 goles y 1 asistencia.

EL COMUNICADO COMPLETO

Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva.Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja.

Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol.

Lamentablemente, no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol. Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!

FUENTE: Infobae