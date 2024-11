Un "bicho verde", dueño de la Vuelta al Valle 2024

Primera Nacional Verdinegro, a pura ilusión: empató con All Boys en Concepción y clasificó a semis del Reducido

Polémico domingo en Concepción Tres expulsados, gestos a la tribuna y un All Boys que se fue 're caliente' del Hilario

En segundo lugar quedó Sergio Fredes (Red Integral Solution) y tercero Leandro Velardez (JC Competición), que habían ganado una etapa cada uno en los días previos.

La última etapa comenzó y finalizó en las afuera del municipio de Allen, la ciudad que es símbolo y epicentro del ciclismo en la región. "La Calesita", que incluye diez giros por la localidad rionegrina, le puso fin a un nuevo capítulo de la competencia que con el paso de los años sigue presente.

Qué dijo el ganador de la Vuelta

"Mucha felicidad. Es muy satisfactorio haber logrado el objetivo. No he tenido buenas semanas anteriormente. Me habían dicho que tenía que dejar de correr en bicicleta", comenzó diciendo el ganador Leo Cobarrubia. "El destino te prepara para todo, nunca hay que dejar de insistir. Nunca hay que dejar de ir para adelante. Creo que corrimos muy inteligentes y esta victoria se la dedico a mis compañeros y al SEP", agregó. "La base de todo es aprender. Vengo a esta Vuelta desde que tengo 18 años", finalizó.

En el día de su cumpleaños, el uruguayo Juan Martín Echeverría, del equipo Red Solution fue el ganador de la última etapa, que tuvo un acompañamiento masivo de la gente. "Contento por la victoria, una lástima no haber quedado más arriba en la general. Contento con el equipo (Fredes y Clavero), con Red Solution y el equipo Cerro Largo de Uruguay. Es la primera victoria para mi así que muy contento. Saludos a mi familia, a mi novia y a la gente que estuvo pendiente", dijo el uruguayo.

A través de Youtube, la Vuelta al Valle también tuvo un acompañamiento histórico con la transmisión on line de FM Lider de Allen, que llevó imagen y sonido a todo el mundo en vivo.

