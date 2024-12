¡Un actorazo! Costas se queda y Racing lo anunció con un guiño a Los Simuladores

Luego, en la escena final, ya en el presente, se encuentran Víctor Blanco y Christian Devia, el actual presidente y el candidato por el oficialismo, contemplando la Copa Sudamericana. Se les acerca Costas y, en otra alusión a la producción dirigida por Damián Szifrón, les pregunta si "tienen fuego". Luego, con su palma en el hombro de Blanco, le dice que pronto le presentará la lista de los refuerzos para la Copa Libertadores 2025. El video se cierra con un "continuará...", ratificando que el entrenador seguirá el próximo año.

Generalmente se espera al cambio de dirigencia para ofrecerle la renovación a un técnico, ya que quienes toman las riendas del club pueden tener otras preferencias. Sin embargo, teniendo en cuenta que Costas es un ídolo de la institución e hizo un gran trabajo este año, había un consenso entre los tres candidatos de mantenerlo en el cargo.

El pasado martes, durante la presentación de Sebastián Saja como Director Deportivo de Diego Milito, el Chino lo dejó claro: "No es que Gustavo Costas sea la opción A, B o C, si no que es la única opción. El 16 de diciembre nos vamos a sentar con él para que siga siendo el DT de Racing". Y agregó: "Gustavo hizo un trabajo increíble armando el plantel. Queremos ofrecerle apoyo y estructura para para hacerle más fácil todo".

Blanco también fue claro. "Gustavo nos confirmó que sigue", expresó en una entrevista con ESPN antes del anuncio de la renovación. Miguel Jiménez, el tercer candidato, no se quedó atrás: "No hay nada mejor que Costas como DT si gano las elecciones de Racing".

Todavía restan dos partidos para cerrar un 2024 que quedará en la retina de los hinchas de Racing. De la mano de Costas, volvieron a ser campeones internacionales luego de 36 años y el equipo los representó como hace tiempo no pasaba.Con más de 100 goles en el año y partidos memorables, los fanáticos se ilusionan con repetir este rendimiento a futuro.

El técnico de 61 años afrontará un 2025 que será igual de ilusionante que de exigente para la Academia. Comenzará el año jugando la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, luego tendrá que afrontar la Copa Libertadores y, en paralelo, los tres campeonatos locales. También podría jugar la Supercopa Internacional en el caso de finalizar segundo en la tabla anual y que Vélez sea campeón de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.