Trompadas en el hockey: "El árbitro se equivocó y esto fue 'cagarle' la cabeza a los pibes", dijeron desde Colón

"La chicharra ya había sonado y el arbitro termino el partido, ahí cobró. Estábamos sacados porque no se puede cobrar una cosa así. Los chicos fueron a reclamarle un poco y la gente enardecida en la tribuna porque es una cosas que no se puede cobrar. Mi arquero no la retuvo, la cubrió hasta que llegó el compañero", explicó Daniel en primera instancia.

El encuentro entre sanjuaninos y chilenos tuvo que ver con el tercer partido por el clasificatorio de la zona, de ganar, Colón pasaba a la siguiente instancia, pero al complicarse y ante la presencia de un penal según cuenta, inexistente, la cosa de puso tensa: "Teníamos que ganar para poder clasificar"

Cuando ocurrió la jugada que les complicó el partido, la gente Merengue expuso: "Mis jugadores discutieron de cómo iba cobrar penal. El árbitro se reía, por eso se enojaron más". Además, afirmó: "Esto puede haber venido gestado por algún lao, no puede ser que un equipito como éramos nosotros dejemos a afuera a gente que ha gastado mucho dinero en traer gente de Europa. Nosotros somos todos negritos Kamikazes los que hemos ido a jugar".

Una vez que se conozca el informe del árbitro del partido, se va a determinar cuántos son los jugadores que quedarán afuera del Sudamericano: "El partido ya está terminado y estamos afuera. Vamos a seguir jugando pero hay que ver los jugadores expulsados y los informados". Respecto al golpe que recibió el árbitro, dijo: "Obviamente que estamos en desacuerdo con eso, pero un fallo como este nos dejó afuera".

"Por la ilusión de los pibes que vienen laburando todos los meses, y que termine de esta forma no era justo. le matas la ilusión a todo el mundo. Humildemente hemos sido buenos pero algo faltó. El arbitro tenia q reverlo de otra forma".

