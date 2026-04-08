¡Tremendo, Julián!: con golazo de Álvarez, Atlético le gana al cuco del Barcelona y pasa al frente en la ida

Barcelona y Atlético de Madrid jugarán desde las 16.00 en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Dominante uno y relegado el otro en la cima del fútbol español, Europa reencuentra a ambos equipos en un enfrentamiento con historial favorable para los visitantes.

Es ese momento del año en Can Barça. Líder indiscutido de LaLiga con siete puntos de diferencia tras la derrota del Madrid en Mallorca, el panorama sería ideal para los dirigidos por Hansi Flick de no ser por las dudas arriba. Sin un pilar como Raphinha -lesionado en la fecha FIFA con Brasil-, Marcus Rashford apunta a suplir la agresividad del brasileño con un desborde que, junto a los movimientos de un falso nueve como Dani Olmo, ya rindió sus frutos en el agónico y reciente 2-1 en casa del Atleti.

Han estado mejor las cosas en el universo colchonero. Sendas caídas ante los dos grandes de España -la última, sin minutos para Julián Álvarez, con gol de Giuliano Simeone y expulsión para Nico González- relegaron a los conducidos por el Cholo Simeone a la cuarta plaza del campeonato. Ya hace tiempo espectador de lujo de la pelea por el título liguero, el conjunto de la capital buscará mostrar de nuevo esa voracidad al espacio con la que eliminó a su rival de esta edición de la Copa del Rey y de las temporadas 2013/14 y 2015/16 de la Champions, ambas también en la instancia de cuartos.

La otra serie de este lado del cuadro es entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que ayer se enfrentaron en Portugual y los Gunners se trajeron una victoria que puede ser clave en la llave. En tiempo de descuento, Kai Havertz marcó el único gol del partido y los ingleses jugarán la vuelta siendo los grandes candidatos a meterse en semifinales.

La formación de Barcelona

Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Dani Olmo, Pedri, Cancelo, Lamine Yamal, Rashford, Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.

La formación de Atlético de Madrid

Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Hora: 16.00

TV: Fox Sports

Árbitro: István Kovács

VAR: Christian Dingert

Estadio: Camp Nou (Barcelona, España)