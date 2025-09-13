sábado 13 de septiembre 2025

Gran triunfo

Tras un final dramático, Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship

Con esta victoria, los argentinos llegan con posibilidades de ganar el campeonato. Ahora toca jugar la doble fecha frente a Sudáfrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los Pumas derrotaron 28-26 a los Wallabies de Australia en Sídney. En un partido intenso y sufrido hacia el final del segundo tiempo, los argentinos consiguieron una revancha en el Rugby Championship, luego de la agónica derrota hace una semana en Townsville.

El juego dejó sensaciones encontradas. Durante la mayor parte del partido, Los Pumas dominaron a gusto a su rival. Sin embargo, en los últimos 20 minutos, el encuentro entró en zona de descontrol y el triunfo argentino, que parecía seguro, estuvo en peligro hasta el mundo momento.

Los argentinos llegaron al partido, disputado durante la madrugada de este sábado, con la urgencia de ganar. Por su parte, los australianos tenían la chance de encadenar otra victoria. El resultado de esta búsqueda fue un choque más intenso que el anterior.

image

Los Pumas ofrecieron un primer tiempo sólido y este rendimiento se vio reflejado en el marcador. El equipo argentino se fue con ventaja de 19-7. Esa diferencia se construyó sobre la velocidad del equipo, junto con una correcta circulación de la pelota y la marca atenta hacia el rival.

Aunque era una ventaja amplia, la superioridad fue tal que pudieron sacar aún más diferencia. Pero no lograron aprovechar algunas chances claras, mientras los australianos resistían cuanto podían. La sensación fue que el local estaba dominado por el visitante, para satisfacción de los cientos de argentinos que se presentaron en el Allianz Stadium de Sídney.

Este escenario de superioridad recordó al del pasado sábado. En aquella oportunidad, al comienzo del segundo tiempo, Los Pumas perdieron un punto de intensidad, mientras los australianos hicieron ajustes clave para igualar el pulso. ¿Ocurrió lo mismo en esta ocasión? No, al menos no tan pronto.

Posiciones y próximos partidos de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas jugarán las últimas dos fechas ante los Sprinboks, actuales campeones del mundo, que este sábado vencieron a los All Blacks (43-10), de visitante en Wellington. El equipo de Felipe Contepomi jugará primero en la ciudad de Durban, el sábado 27 de septiembre, y una semana más tarde lo hará de local en Twickenham, Londres.

La Selección argentina ocupa el cuarto puesto en el Rugby Champioship con nueve puntos, a dos del líder Australia (11), con Sudáfrica y Nueva Zelanda entre medio con 10 unidades.

Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025

  • Sábado 16 de agosto: Los Pumas 24 - All Blacks 41 (Córdoba)
  • Sábado 23 de agosto: Los Pumas 29 - All Blacks 23 (Vélez)
  • Sábado 6 de septiembre: Australia 28 - Los Pumas 24 (Townsville)
  • Sábado 13 de septiembre: Australia 26 vs. Los Pumas 28 (Allianz Stadium, Sídney) - 1:15
  • Sábado 27 de septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (Durban) - 11:00
  • Sábado 4 de octubre: Los Pumas vs. Sudáfrica (Twickenham, Londres) – 11:00

Fuente: TN

