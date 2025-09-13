Doblete dorado para San Juan: Maribel Aguirre brilló en la contrarreloj de los JADAR

La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre volvió a subirse a lo más alto del podio y le dio a San Juan su segunda medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se están disputando esta semana en Rosario, Santa Fe.

La consagración llegó en la prueba contrarreloj individual femenina, donde Aguirre mostró todo su nivel y experiencia para quedarse con el primer puesto. Con un rendimiento sólido de principio a fin, la pedalista sanjuanina no dejó dudas y se coronó campeona de la especialidad.

Este logro representa el segundo oro para la delegación sanjuanina en los JADAR, confirmando una vez más el poderío de la provincia en el ciclismo argentino.

La actuación de Aguirre no solo ratifica su gran presente, sino que también ilusiona de cara a futuras competencias nacionales e internacionales.