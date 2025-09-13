sábado 13 de septiembre 2025

Liga Profesional

River choca ante Estudiantes en la antesala a los cuartos de la Libertadores: ¿Gallardo pone un once alternativo?

El duelo será este sábado desde las 19hs en el Estadio Uno de La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras dos semanas descanso gracias a la fecha FIFA, River vuelve a poner la cabeza en el Torneo Clausura. Este sábado, desde las 19, visitará a Estudiantes en La Plata por la octava fecha del Grupo B y Marcelo Gallardo apelará a cierta rotación, ya que el miércoles deberá medirse ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Más allá de la tranquilidad que le dio el tiempo de trabajo por la doble fecha de Eliminatorias, el Muñeco recién ayer volvió a contar con los seleccionados. Por eso, sus presencias en Uno están en duda: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Paulo Díaz, Matías Galarza y los argentinos Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que se habían reincorporado un día antes, serán evaluados para decidir si juegan o no.

Lo cierto es que, al venir de un parate, la idea es poner en cancha el mejor equipo posible para sumar rodaje y acomodarse en el Grupo B del Torneo Clausura. Sin tomar riesgos, el Millonario irá a ganar a La Plata con un equipo con mayoría de futbolistas titulares.

En defensa, Montiel podría dejarle su lugar a Fabricio Bustos, dado que viene de ser titular en la derrota de Argentina ante Ecuador y que, además, su reemplazante ha demostrado estar a la altura. En la zaga, Lucas Martínez Quarta jugaría junto a Lautaro Rivero, preservando a Paulo Díaz, que sumó 180 minutos con la Selección de Chile.

En la mitad, si Enzo Pérez e Ignacio Fernández están bien, irían de arranque. La idea es que los dos experimentados mediocampistas sumen minutos y lleguen afilados al partido de Copa Libertadores. Además, sería la oportunidad de Gallardo de probar al capitán junto a Juan Carlos Portillo, buscando mayor presencia física en el medio. El cuarto volante sería Castaño o Giuliano Galoppo, quien se convertirá definitivamente en jugador de River en las próximas horas.

Arriba, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi jugarían juntos para seguir aceitando el funcionamiento de la dupla predilecta del DT. Seguramente, no completen los 90 minutos y tendrán a Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja como alternativas en la segunda parte. Además, a falta de la confirmación de la lista de convocados, seguramente estarán Ian Subiabre y Bautista Dadín.

La probable formación de River vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Estudiantes vs. River, por el Torneo Clausura

Hora: 19.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Jorge Luis Hirschi (Uno).

