River choca ante Estudiantes en la antesala a los cuartos de la Libertadores: ¿Gallardo pone un once alternativo?

Tras dos semanas descanso gracias a la fecha FIFA, River vuelve a poner la cabeza en el Torneo Clausura. Este sábado, desde las 19, visitará a Estudiantes en La Plata por la octava fecha del Grupo B y Marcelo Gallardo apelará a cierta rotación, ya que el miércoles deberá medirse ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Bochornoso Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

Declaraciones Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

Más allá de la tranquilidad que le dio el tiempo de trabajo por la doble fecha de Eliminatorias, el Muñeco recién ayer volvió a contar con los seleccionados. Por eso, sus presencias en Uno están en duda: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Paulo Díaz, Matías Galarza y los argentinos Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que se habían reincorporado un día antes, serán evaluados para decidir si juegan o no.

Lo cierto es que, al venir de un parate, la idea es poner en cancha el mejor equipo posible para sumar rodaje y acomodarse en el Grupo B del Torneo Clausura. Sin tomar riesgos, el Millonario irá a ganar a La Plata con un equipo con mayoría de futbolistas titulares.

En defensa, Montiel podría dejarle su lugar a Fabricio Bustos, dado que viene de ser titular en la derrota de Argentina ante Ecuador y que, además, su reemplazante ha demostrado estar a la altura. En la zaga, Lucas Martínez Quarta jugaría junto a Lautaro Rivero, preservando a Paulo Díaz, que sumó 180 minutos con la Selección de Chile.

En la mitad, si Enzo Pérez e Ignacio Fernández están bien, irían de arranque. La idea es que los dos experimentados mediocampistas sumen minutos y lleguen afilados al partido de Copa Libertadores. Además, sería la oportunidad de Gallardo de probar al capitán junto a Juan Carlos Portillo, buscando mayor presencia física en el medio. El cuarto volante sería Castaño o Giuliano Galoppo, quien se convertirá definitivamente en jugador de River en las próximas horas.

Arriba, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi jugarían juntos para seguir aceitando el funcionamiento de la dupla predilecta del DT. Seguramente, no completen los 90 minutos y tendrán a Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja como alternativas en la segunda parte. Además, a falta de la confirmación de la lista de convocados, seguramente estarán Ian Subiabre y Bautista Dadín.

La probable formación de River vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Estudiantes vs. River, por el Torneo Clausura

Hora: 19.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Jorge Luis Hirschi (Uno).