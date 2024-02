Tras los incidentes, el duro comunicado del presidente de Alianza: "A mi familia y a mí se nos amenaza"

" Me parece sumamente atroz que sea yo quien hoy está en el ojo de la tormenta, cuando no fui yo quien generó los disturbios. Mientras a mi familia y a mí se nos amenaza ; por gente que viriliza audios y mensajes que pertenecen a la esfera privada y que fueron interpretados libremente sin tener en cuenta el contexto", relata el comunicado de Daniel Garipe, el ex jugador de Alianza y actual presidente de la institución.

Alianza perdía 1-0 ante Gutiérrez por la semifinal de ida de la Zona Cuyo. En el entretiempo, un grupo de hinchas se dirigió hasta el camarín del equipo de Mendoza y lastimó a un futbolista. Eso rápidamente fue constatado por el juez y el mismo Garipe: "Yo vi la marca, no dudo de los jugadores", remarcó.

Después de que el fallo del Consejo Federal eliminara a Alianza de la competencia, los hinchas quedaron muy enojados y fueron contra el presidente, acusándolo como el protagonista principal de esta decisión: "Me entristece enormemente lo sucedido, en lo cual no tengo ningún tipo de responsabilidad", reza el descargo de Garipe.

En el documento, el presidente del Lechuzo también expresa que su gestión siempre ha sido "transparente y con las mejores intenciones".

EL COMUNICADO COMPLETO DEL PRESIDENTE DE ALIANZA

Ante los hechos ocurridos el día Domingo 28 de Enero, producto de los cuales quedó eliminado del Torneo Regional Amateur 2023/24 el club que presido Club Atlético de la Juventud de Alianza. Me siento en la obligación de realizar la presente declaración.

Creo necesario expresarme ahora ya que debía aguardar los correspondientes plazos previstos respecto a la sanción interpuesta por el Tribunal de Penas del Consejo Federal. Para evitar más conflictos de los ya acontecidos. Así mismo mi función durante estos días ha sido acompañar al plantel, cuerpo técnico y dirigentes que se encuentran devastados por esta situación.

Considero que la gestión que he emprendido siempre fue transparente y con las mejores intenciones, y eso se vio reflejado en las decisiones que fui tomando como cabeza de la institución. Los que me conocen saben la pasión y el amor que le he puesto a este Club como jugador y como Presidente.

Me entristece enormemente lo sucedido, en lo cual no tengo NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD. Considero oportuno refrescarles la memoria a quienes hoy están divulgando tanto comentario y mal intencionado. Me hice cargo de un club, en el que muchos se quejaban que no podían ingresar o participar. Hoy en día la institución se encuentra abierta a sugerencias e inquietudes.

En este año de gestión se han hecho muchos progresos:

-Nivel Estructural (compra de termo tanque, ventiladores, proyector, reconstrucción del playón, césped sintético para vestuario, etc.)

-Nivel Institucional (incorporación de socios, beneficios para los mismos, reorganización financiera, etc.)

-Recalcando a Nivel Deportivo de todas las disciplinas los logros obtenidos que es de público conocimiento.

Hago esta pequeña enumeración porque pareciera que la gente se olvida del gran trabajo que se ha realizado.

Así mismo, quiero poner en conocimiento que no es la primera vez que por el vandalismo y desidia de unos pocos se pone en riesgo un partido o campeonato, simplemente a modo enunciativo destaco:

-La final con Colon algunas personas de nuestro club robaron y destrozaron partes del baño del Estadio Bicentenario lo que arrojo un costo de 300 mil pesos para la institución.

-El partido contra San Miguel, una persona de la tribuna de Alianza le arrojo hielo al juez línea. Y por suerte no suspendieron el partido, pero la intención del árbitro era hacerlo (como así lo dispone el reglamento).

Y así tengo para reflejar muchísimas situaciones que ponen de manifiesto que por la irresponsabilidad de unos pocos se pusieron y se pone en riesgo el trabajo de un plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Me parece sumamente atroz que sea YO quien hoy está en el ojo de la tormenta, cuando no fui yo quien generó los disturbios. Mientras a mi familia y a mí se nos AMENAZA; por gente que viriliza audios y mensajes que pertenecen a la esfera privada y que fueron interpretados libremente sin tener en cuenta el contexto.

Por lo que dejo aclarado que todo aquel que emita o reproduzca cualquier comentario, comunicación privada o exposición con ánimos de difamación, injuriando mi persona y la forma en que me desempeño como presidente de la institución, será susceptibles de la correspondiente sanción legal. No voy a permitir "ser señalado" por el mal accionar de los demás, ni tampoco voy a permitir que se ensucie mi buen nombre y el camino que hice en el fútbol, y en la institución. Trabajaremos para que estos hechos no vuelvan a suceder.

Hoy me encuentro totalmente abatido, con problemas de salud, señalado e intimado por muchas personas que no tienen ni idea de lo difícil que es dirigir una entidad así. Agradezco a quienes hoy me acompañan y creen en mí… A mi familia, amigos, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.